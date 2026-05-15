Невероятно хороший фильм на Netflix, который стоит смотреть всей семьей

В 2026 году День семьи в Украине отмечают 15 мая. И это прекрасная возможность после тяжелой рабочей недели провести уютный вечер в кругу родных людей.

Идеальным вариантом для такого отдыха может стать просмотр хорошего фильма на Netflix. В материале 24 Канала рассказываем о ленте "Удивительно сообразительные создания", которая может стать отличным выбором для семейного просмотра.

О чем сюжет фильма "Удивительно сообразительные создания"?

В центре сюжета этой комедийной драмы – женщина по имени Това, которая работает в местном океанариуме. Казалось бы, ее жизнь обречена на однообразную рутину и работу до последних дней. Однако одна из ночных смен неожиданно меняет все.

Героиня знакомится с ворчливым восьминогим Марцеллусом, и эта необычная встреча постепенно переворачивает ее жизнь. Возможно, совсем скоро Това снова сможет почувствовать настоящую радость и вкус жизни.

Что интересно знать о фильме "Удивительно сообразительные создания"?

Премьера фильма Удивительно сообразительные создания состоялась 8 мая 2026 года.

Уже сейчас лента входит в список самых популярных фильмов среди украинских зрителей на платформе Netflix.

Комедийная драма полюбилась многим благодаря теплому сюжету, атмосферности, хорошей актерской игре, красивым локациям и трогательному финалу.

Режиссером проекта стала Оливия Ньюман . На IMDb лента получила высокий рейтинг – 7,8 балла из 10 возможных.

Главные роли исполнили Салли Филд, Льюис Пуллман, Колм Минни, Джоан Чэнь, Кэти Бейкер и Бет Грант.

Поэтому если вы ищете теплый и добрый фильм для просмотра в День семьи вместе с родными, обратите внимание именно на этот проект.

Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?

Если же ваша семья не любит комедийные фильмы и вы ищете другие варианты для просмотра на Netflix, то там точно есть из чего выбрать. Кроме ленты "Удивительно сообразительные создания", которая сейчас занимает пятое место в списке самых популярных фильмов среди украинцев, популярностью также пользуются такие проекты:

"Верхушечный хищник",

"В чужой шкуре",

"Мавка. Настоящий миф",

"Все оттенки соблазна",

"Правильный путь",

"Меня зовут Агнета" и другие.

Среди этих лент есть фильмы, которые прекрасно подойдут как для просмотра с любимым человеком, так и для семейного вечера с детьми. Поэтому каждый сможет найти для себя идеальный вариант.