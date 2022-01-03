Мы уже писали о самых популярных картинах, поразивших вас в 2021 году. Среди самых популярных фильмов, которые вышли на стриминговых сервисах в 2021 году – "Дюна", "Последняя дуэль", "Веном 2: Карнаж", "Матрица: Воскрешение", "Лига справедливости Зака Снайдера", "Друзья: Воссоединение" и другие.

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