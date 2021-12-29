Среди самых популярных фильмов, которые вышли на стриминговых сервисах в 2021 году – "Дюна"," Последняя дуэль"," Веном 2: Карнаж"," Матрица: Воскресение " и другие. Мы расскажем о комедиях и драмах, супергеройских фильмах, боевиках, ужасах и вестернах. Очень надеемся, что предстоящий киногод будет таким же богатым на разнообразные качественные картины.

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Самые популярные фильмы на стримингах в 2021 году

HBO Max

Матрица: Воскресение / Matrix Resurrections

Четвертая часть Матрицы, безусловно, одна из самых ожидаемых премьер декабря. Это научная фантастика, снятая в жанре киберпанк. В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.

"Матрица: Воскресение" 2021: смотрите трейлер

Лига Справедливости Зака Снайдера / Zack Snyder's Justice League

Это супергеройский фильм и научно-фантастический экшн, премьера которого состоялась в марте. Многие критики его оценили негативно из-за большого хронометража, но поклонники мира DC остались довольны. События картины развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Такие персонажи как Бэтмен, Чудо-женщина, Флеш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу Справедливости, чтобы защитить мир от нападения Степного волка и рати парадемонов.

"Лига Справедливости Зака Снайдера" 2021: смотрите трейлер

Друзья: Воссоединение / Friends: The Reunion

Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоялась 27 мая. В новом фильме собрались все актеры легендарного ситкома. В спецэпизоде Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Мэттью Перри вернулись в декорации оригинального шоу и поделились воспоминаниями съемок легендарных "Друзей".

Друзья: Воссоединение" 2021: смотрите трейлер

Дюна / Duna

Лента "Дюна" является экранизацией первой половины романа американского фантаста Фрэнка Герберта, который вышел в августе 1965 года. В фильме говорится о далеком будущем, в котором Герцог Лето Атрейдес получил контроль над пустынной планетой Арракис. Жизнь на ней полна опасностей, но она является очень ценной, ведь на ней размещен единственный источник редкого и ценного вещества во Вселенной – спайса – вещества, которое улучшает умственные способности.

1 ноября в официальном заявлении Warner Bros. сообщили, что "Дюну" выдвинули на Оскар-2022 в 14 категориях.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер

Мортал Комбат / Mortal Kombat

Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат" основан на всемирно известной франшизе видеоигр Mortal Kombat. По сюжету, странный знак дракона на груди с детства не дает покоя Коулу Янгу. За разъяснениями о происхождении знака он отправляется к Рейдену – старшему богу и защитнику Земного Царства. Там Коул узнает, что вместе с Джаксом, Соней, Лю Кангом, Кунг Лао и Кано должен стать на защиту Вселенной от Императора Внешнего Мира Шан Цзуна.

"Мортал Комбат" 2021: смотрите трейлер

Годзилла против Конга / Godzilla vs. Kong

По сюжету, ученые из организации "Монарх" продолжают изучение монстров, чтобы понять их происхождение. Они отправляются в лабораторию на Остров Черепа, чтобы провести несколько экспериментов с Конгом. Удается им это сделать благодаря маленькой девочке, которая является единственной, кто влияет на великана. Однако, это путешествие заканчивается противостоянием двух титанов. Годзиллу что-то взбесило на поверхности, а потому взбешенный монстр вышел, чтобы вступить в бой с Конгом. И человечеству ничего не остается, как наблюдать за всем и пытаться сохранить свою жизнь.

"Годзилла против Конга" 2021: смотрите трейлер

Disney Plus

Черная вдова / Black Widow

Это первый сольный фильм с Наташей Романовой и девятое появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в кинематографической вселенной Marvel. По сюжету, Наташа подавлена тягостными воспоминаниями из прошлого и, чтобы разрушить систему появления таких же убийц как она, черная вдова отправляется в "Красную комнату" – место прежних тренировок. Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестру Елене, Алексее, известном как Красный страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер

Шан-Чи и легенда десяти колец / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Главный герой – искусный боец Шан-Чи, которого пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или же Мандарин – отец супергероя, который с детства учил его боевым искусствам, чтобы во взрослом возрасте сделать своим помощником.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" 2021: смотрите трейлер

Круэлла / Cruella

Лента является приквелом к "101 далматинцу". Все события фильма "Круэлла" происходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла устроится на работу и шьет одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман. Отзывы критиков об этом фильме – читайте по ссылке.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер

Netflix

Непрощенная / The Unforgivable

Это драматический фильм режиссера Норы Фингшайдт. В фильме Сандра Буллок снялась в роли женщины, которая выходит из тюрьмы после двадцати лет за убийство шерифа. Она возвращается в свой дом, но там ее ждет лишь осуждение. Женщина пытается найти свою сестру, которую она оставила давным-давно. Сегодня фильм "Непрощенная" с Сандрой Буллок возглавил рейтинг популярных фильмов Netflix.

"Непрощенная" 2021: смотрите трейлер

Красное сообщение / Red Notice

В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже неоднократно похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая цель. Однако, на его пути появляется другой персонаж – Слон – и здесь начинаются настоящие забавные приключения. "Красное сообщение" вышло на Netflix 12 ноября, и в первый день премьеры фильм установил рекорд по просмотрам. Райан Рейнольдс сказал, что это самый большой старт за всю историю Netflix.

"Красное сообщение" 2021: смотрите трейлер

В руках пса / The Power of the Dog

Это драматический фильм режиссера и сценаристки Джейн Кэмпион по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа. По сюжету, харизматичный фермер-деспот ведет себя жестоко с родными людьми. Но неожиданно в его жизни появляется любовь. За главную роль в фильме "В руках у пса" Камбербэтча наградили званием "Лучшего актера" и вручили премию Нью-йоркского кинокритического круга. Лента прошла в шорт-лист Оскара в двух номинациях.

"В руках пса" 2021: смотрите трейлер

Горькая месть / The Harder They Fall

Лента основана на реальной истории ковбоя Нейта Лава, который жил с 1854 по 1921 год. Он стал известен благодаря победе в соревнованиях по верховой езде, борьбе с угонщиками скота и профессиональным навыкам в стрельбе. По сюжету, темнокожий ковбой Нейт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и бежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак убегает из-под стражи. Нейт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.

"Горькая месть" 2021: смотрите трейлер

Не смотри вверх / Don’t Look Up

Это американская комедия в жанре политической сатиры. В ней Леонардо Ди Каприо появился в необычном для себя образе: с волнистыми волосами, бородой и очках, а его подруга Дженнифер Лоуренс – с рыжими волосами и челкой. Кроме этих актеров, фильм имеет фантастический звездный состав, мы увидим: Мерил Стрип, Джонни Хилла, Ариану Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и других.

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования поймут, что к Земле приближаются астероиды, которые могут уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются. Как эта история закончится и почему у Леонардо Ди Каприо происходят панические атаки – узнаете после просмотра.

"Не смотри вверх" 2021: смотрите трейлер

Армия мертвецов / Army of the Dead

21 мая на Netflix вышел зомби-боевик "Армия мертвецов" известного американского режиссера Зака Снайдера, который сразу был доступен украинским поклонникам с полноценной украинской озвучкой и субтитрами. В основе истории – команда наемных грабителей, которые рискуют и отправляются в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для того, чтобы ограбить казино.

"Армия мертвецов" 2021: смотрите трейлер

Amazon Prime Video

Воплощение зла / Malignant

Хоррор "Воплощение зла" основывается на одноименном романе Джеймста Вана. С языка оригинала название ленты Malignant дословно переводится как "злокачественный", это слово применяют для обозначения раковых опухолей. По сюжету, женщина по имени Мэдисон постоянно страдает ужасными сновидениями. В них она видит страшные убийства. Ее состояние ухудшается, когда Мэдисон понимает, что те сны – это и есть ужасная реальность.

"Воплощение зла" 2021: смотрите трейлер

Легенда о Зеленом рыцаре / The Green Knight

Фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" рассказывает о сэре Гавейне, который принимает вызов на турнире и отправляется в опасное и полное соблазнов приключение, чтобы отстоять свою честь и место у престола. В фильме мы впервые видим звезду "Лары Крофт" и "Агентов UNCLE" Алисию Викандер в образе простолюдинки Эссель, любимой Гавейна. Известно, что режиссер Дэвид Лоури прописал сразу две женские роли специально для Алисии Викандер.

"Легенда о Зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер

Веном 2: Карнаж / Venom: Let There Be Carnage

Это американский супергеройский фильм, который, несомненно, был одним из самых ожидаемых фильмов. В кинопрокате лента показала потрясающие результаты. События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа.

"Веном 2" 2021: смотрите трейлер

Последняя дуэль / The Last Duel

Лента "Последняя дуэль" основана на реальных событиях. Историческая драма режиссера Ридли Скотта рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда победила.

"Последняя дуэль" 2021: смотрите трейлер