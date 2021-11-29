Галь Гадот в фильме "Красное уведомление" / Кинориум
Дуэйн Джонсон сообщил в своем аккаунте в инстаграме, что фильм "Красное уведомление" (Red Notice) побил рекорды просмотров за всю историю Netflix. Актер исполняет одну из главных ролей вместе с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом.
Премьера фильма на Netflix состоялась 12 ноября 2021 года и он сразу побил рекорд по просмотрам в день премьеры. По словам актера, проекту понадобилось две недели, чтобы обогнать своего конкурента за первое место в рейтинге стриминга "Птичьего короба" (Bird Box) с Сандрой Буллок в главной роли.
В своей заметке в инстаграме Джонсон не сообщил никаких цифр, но отметил, что у них есть достаточно времени, чтобы получить еще первые места в других рейтингах. Также стоит добавить, что актер использовал транслитерацию русским словам "Nyet politsiya... Not a COP!", то есть "Не полиция".
Менее чем за две недели мы побили все рекорды. А впереди еще много недель, – подчеркнул Дуэйн в своей заметке.
Главные роли в ленте исполнили:
Галь Гадот,
Райан Рейнольдс,
Дуэйн Джонсон.
Режиссером "Красного уведомления" выступил Роусон Маршалл Тербер.
Что известно о сериале "Красное уведомление"
В первый день премьеры Райан Рейнольдс высказался, что "Красное уведомление" показало самый большой старт за всю историю Netflix. Галь Гадот также поздравила команду с таким успехом. Проект уже признали самым дорогим фильмом, который сняли для Netflix, ведь его стоимость достигает более 250 миллионов долларов. Однако, стоит добавить, что сюжет и игра актеров не получила положительных отзывов от критиков. Поэтому рейтинг фильма сейчас измеряется на IMDb – 6,4 и на Rotten Tomatoes – 32% у критиков, и 92% от аудитории.