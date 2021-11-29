Прем'єра фільму на Netflix відбулась 12 листопада 2021 року і він одразу побив рекорд за переглядами у день прем'єри. За словами актора, проєкту знадобилось два тижні, щоб обігнати свого конкурента за перше місце у рейтингу стрімінга "Пташиного короба" (Bird Box), що з Сандрою Буллок у головній ролі.

Не пропустіть "Диво-Жінка" Ґал Ґадот виконає роль злої королеви у новій "Білосніжці" від Disney

У своєму дописі в інстаграмі Джонсон не повідомив жодних цифр, але наголосив, що в них ще є досить часу, аби здобути ще перші місця в інших рейтингах. Також варто додати, що актор використав транслітерацію російським словам "Nyet politsiya… Not a COP!", тобто "Не поліція".

Менш як за два тижні ми побили усі рекорди. А попереду ще багато тижнів,

– підкреслив Двейн у своєму дописі.

Цікаво, що в офіційній статистиці Netflix фільм поки не на першому місці. Лідером платформи залишається "Пташиний короб" з 282 мільйонами годин переглядів. Тоді як "Червоне повідомлення" поки що набрало лише 277,9 мільйона годин. "Червоне повідомлення" 2021: дивіться дубльований тизер фільму

Читайте більше про невдалі дублі у фільмі "Червоне повідомлення" в матеріалі від Кіно 24.

Головні ролі у стрічці виконали:

Ґал Ґадот,

Райан Рейнольдс,

Двейн Джонсон.

Режисером "Червоного повідомлення" виступив Ровсон Маршалл Тербер.