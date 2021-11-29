Ґал Ґадот у фільмі "Червоне повідомлення" / Кіноріум
Двейн Джонсон повідомив у своєму акаунті в інстаграмі, що фільм "Червоне повідомлення" (Red Notice) побив рекорди переглядів за всю історію Netflix. Актор виконує одну з головних ролей разом з Ґал Ґадот та Раяном Рейнольдсом.
Прем'єра фільму на Netflix відбулась 12 листопада 2021 року і він одразу побив рекорд за переглядами у день прем'єри. За словами актора, проєкту знадобилось два тижні, щоб обігнати свого конкурента за перше місце у рейтингу стрімінга "Пташиного короба" (Bird Box), що з Сандрою Буллок у головній ролі.
У своєму дописі в інстаграмі Джонсон не повідомив жодних цифр, але наголосив, що в них ще є досить часу, аби здобути ще перші місця в інших рейтингах. Також варто додати, що актор використав транслітерацію російським словам "Nyet politsiya… Not a COP!", тобто "Не поліція".
Менш як за два тижні ми побили усі рекорди. А попереду ще багато тижнів, – підкреслив Двейн у своєму дописі.
Головні ролі у стрічці виконали:
Ґал Ґадот,
Райан Рейнольдс,
Двейн Джонсон.
Режисером "Червоного повідомлення" виступив Ровсон Маршалл Тербер.
Що відомо про серіал "Червоне повідомлення"
В перший день прем’єри Раян Рейнольдс висловився, що "Червоне повідомлення" показало найбільший старт за всю історію Netflix. Ґаль Ґадот також привітала команду з таким успіхом. Проєкт вже визнали найдорожчим фільмом, який зняли для Netflix, адже його вартість сягає понад 250 мільйонів доларів. Проте, варто додати, що сюжет та гра акторів не отримала схвальних відгуків від критиків. Тож рейтинг фільму наразі вимірюється на IMDb – 6,4 та на Rotten Tomatoes – 32 % у критиків, та 92 % від авдиторії.