Головну роль у проєкті про Білосніжку виконуватиме латиноамериканська актриса Рейчел Зеглер – зірка "Вестсайдської історії" від Стівена Спілберга. Режисером кіноверсії "Білосніжки та семеро гномів" стане Марк Вебб ("500 днів літа"). Очікується, що фільмування розпочнеться вже у 2022 році.

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Як повідомляє джерело, зірку коміксів DC заінтригувала можливість приєднатися до таких зірок, як Анджеліна Джолі та Кейт Бланшетт, які раніше вже грали знакових лиходіїв зі світу Disney. Після узгодження щільного робочого графіка акторка погодилась на роль вже цього тижня.

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Останнім гучним проєктом у фільмографії акторки залишилась минулорічна груднева прем'єра "Чудо-жінка: 1984". Найближча нова прем'єра з участю Ґадот відбудеться на стримінгу Netflix у стрічці "Червоне повідомлення" – 12 листопада, в якому також знімаються Двейн Джонсон та Раян Рейнольдс. Нагадаємо також, що акторка активно займається розробкою "Клеопатри" з Paramount, яку вона ж і продюсує.



Ґал Ґадот фільмі "Диво-жінка 1984" / Фото з Кіноріуму

Цікаво. Оригінальний мультфільм "Білосніжка та сім гномів", заснований на казці братів Грімм, був випущений у 1938 році. Це був перший анімаційний фільм Disney, який приніс величезний успіх для студії.