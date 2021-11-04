Главную роль в проекте о Белоснежке будет исполнять латиноамериканская актриса Рейчел Зеглер – звезда "Вестсайдской истории" от Стивена Спилберга. Режиссером киноверсии "Белоснежки и семеро гномов" станет Марк Уэбб ("500 дней лета"). Ожидается, что съемки фильма начнутся уже в 2022 году.

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Как сообщает источник, звезду комиксов DC заинтриговала возможность присоединиться к таким звездам, как Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт, которые ранее уже играли знаковых злодеев из мира Disney. После согласования плотного рабочего графика актриса согласилась на роль уже на этой неделе.

Новые проекты, где можно увидеть Галь Гадот

Последним громким проектом в фильмографии актрисы осталась прошлогодняя декабрьская премьера "Чудо-женщина: 1984". Ближайшая новая премьера с участием Гадот состоится на стриминге Netflix в ленте "Красное уведомление" – 12 ноября, в котором также снимаются Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Напомним также, что актриса активно занимается разработкой "Клеопатры" из Paramount, которую она же и продюсирует.



Галь Гадот фильме "Чудо-женщина 1984" / Фото из Кинориума

Интересно. Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, который принес огромный успех для студии.