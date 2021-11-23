У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди.

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Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку. Якщо ви вже це зробили, гляньте на невдалі дублі, які опублікував Netflix Film Club. Порція гарного настрою забезпечена!

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться відео невдалих дублів

Актори та ролі

Двейн Джонсон – Джоан Гартлі, агент Інтерполу, найкращий слідопит у світі;

Раян Рейнольдс – Нолан Бут, аферист;

Галь Гадот – Офіцер Сара Блек, найкраща злодійка у світі мистецтва;

Ріту Арія – Інспекторка Дас;

Кріс Діамантопулос – Сотто Воче;

Роберт Клотуорті – Оповідач;

Ітан Гершенфельд – Абануб Маґді;

Бренна Марі Нараян – Клеопатра;

Ед Ширан – Камео.

Що відомо про комедію "Червоне повідомлення"

Стрічка стала однією з перших у Голлівуді, яку, задля нетрадиційних ракурсів, зняли за допомогою FPV-польотів;

"Червоне повідомлення" вийшло на Netflix 12 листопада і в перший день прем’єри встановила рекорд за переглядами. Раян Рейнольдс сказав, що це найбільший старт за всю історію Netflix. Водночас Галь Гадот доповнила, що це "приголомшливо" і також привітала команду.

Нещодавно стало відомо, що до фільму знімуть одразу два продовження;

"Червоне повідомлення" також визнали найдорожчим фільмом, який знімали для Netflix – його вартість – понад 250 мільйонів доларів.

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться трейлер