В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже неоднократно похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон, и здесь начинаются настоящие забавные приключения.
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Какой план придумают главные герои? Рекомендуем просмотреть ленту. Если вы уже это сделали, взгляните на неудачные дубли, которые опубликовал Netflix Film Club. Порция хорошего настроения обеспечена!
"Красное сообщение" 2021: смотрите видео неудачных дублей
Актеры и роли
- Дуэйн Джонсон – Джоан Хартли, агент Интерпола, лучший следопыт в мире;
- Райан Рейнольдс – Нолан Бут, аферист;
- Галь Гадот – Офицер Сара Блэк, лучшая воровка в мире искусства;
- Риту Ария – Инспектор Дас;
- Крис Диамантопулос – Сотто Воче;
- Роберт Клотуорти – Рассказчик;
- Итан Гершенфельд – Абануб Магди;
- Бренна Мари Нараян – Клеопатра;
- Эд Ширан – Камео.
Что известно о комедии "Красное сообщение"
- Лента стала одной из первых в Голливуде, которую, ради нетрадиционных ракурсов сняли с помощью FPV-полетов;
- "Красное сообщение" вышло на Netflix 12 ноября и в первый день премьеры установило рекорд по просмотрам. Райан Рейнольдс сказал, что это самый большой старт за всю историю Netflix. В то же время Галь Гадот дополнила, что это "потрясающе" и также поздравила команду.
- Недавно стало известно, что к фильму снимут сразу два продолжения;
- "Красное сообщение" также признали самым дорогим фильмом, который снимали для Netflix – его стоимость – более 250 миллионов долларов.
"Красное сообщение" 2021: смотрите трейлер