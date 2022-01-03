Угадайте фильм по кадру: тест, который пройдут настоящие киноманы

Новый 2022 год обещает много интересных премьер. Нас ждут драмы, боевики, комедии, триллеры и многое другое. Но пока создатели шоу нас интригуют трейлерами и интересными фактами новых лент, предлагаем закрепить свои знания киномира за 2021 год и пройти тест для настоящих киноманов.

Мы уже писали о самых популярных картинах, поразивших вас в 2021 году. Среди самых популярных фильмов, которые вышли на стриминговых сервисах в 2021 году – "Дюна", "Последняя дуэль", "Веном 2: Карнаж", "Матрица: Воскрешение", "Лига справедливости Зака Снайдера", "Друзья: Воссоединение" и другие.

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Сегодня предлагаем проверить свои знания о самых громких релизах, пройдя тест для самых горячих поклонников кино. Попытайтесь узнать фильм по кадру или описанию!