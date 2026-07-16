По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов с участием этого актера, которые гарантированно сделают ваш вечер ярким и невероятно смешным.

"Эльф" (2003)

Это самый успешный и любимый рождественский хит с участием актера, который ежегодно смотрят миллионы семей по всему миру. Сюжет фильма разворачивается вокруг обычного мальчика Бадди, который случайно оказался в мешке Санта-Клауса и вырос на Северном полюсе среди настоящих эльфов. Уже став взрослым, великан Бадди отправляется в шумный Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца и вернуть мегаполису веру в новогодние чудеса.

"Эльф": смотрите трейлер фильма онлайн

"Телеведущий: Легенда о Роне Борганди" (2004)

Надменный и самовлюбленный ведущий новостей Рон Борганди наслаждается своей безграничной славой на телевидении 1970-х годов. Однако его сладкая жизнь мгновенно рушится, когда на канал приходит амбициозная журналистка. Она посягает на заветный трон Рона и начинает с ним ожесточенную войну за прямой эфир.

"Телеведущий: Легенда о Роне Борганди": смотрите трейлер фильма онлайн

"Сводные братья" (2008)

Невероятно смешной фильм о двух взрослых, но совершенно инфантильных 40-летних мужчинах, которые до сих пор паразитируют на своих родителях. Когда их одинокие мама и папа решают пожениться, новоиспеченным братьям приходится поселиться в одной комнате. Сначала они устраивают в доме настоящий погром из-за взаимной ненависти, но впоследствии объединяются против всего мира в своем детском бунтарстве.

"Сводные братья": смотрите трейлер фильма онлайн

"Копы на подхвате" (2010)

В этом фильме Уилл Феррелл сыграл в паре с Марком Уолбергом. Они воплотили на экране двух обычных полицейских, которые панически боятся реальной опасности и просто перекладывают бумажки в участке. Впрочем, нелепая смерть главных копов города заставляет этих чудаковатых напарников наконец выйти из кабинета и взяться за расследование масштабного дела.

"Когда на подхвате": смотрите трейлер фильма онлайн

"Персонаж" (2006)

Скучный и педантичный налоговый инспектор Гарольд Крик вдруг начинает слышать в своей голове женский голос, который подробно комментирует каждый его шаг. Ситуация становится критической, когда этот загадочный голос закадрового рассказчика спокойно предвещает скорую и неизбежную смерть главного героя.

"Персонаж": смотрите трейлер фильма онлайн

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