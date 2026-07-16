З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку найпопулярніших фільмів актора, які гарантовано зроблять ваш вечір яскравим і надзвичайно смішним.

"Ельф" (2003)

Це найуспішніший та найулюбленіший різдвяний хіт за участю актора, який щороку переглядають мільйони родин у всьому світі. Сюжет фільму розгортається навколо звичайного хлопчика Бадді, який випадково опинився в мішку Санта-Клауса і виріс на Північному полюсі серед справжніх ельфів. Уже дорослим велетень Бадді вирушає до галасливого Нью-Йорка, щоб знайти свого справжнього батька і повернути мегаполісу віру в новорічні дива.

"Ельф": дивіться трейлер фільму онлайн

"Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді" (2004)

Пихатий та самозакоханий ведучий новин Рон Борґанді насолоджується своєю безмежною славою на телебаченні 1970-х років. Однак його солодке життя миттєво руйнується, коли на канал приходить амбітна журналістка. Вона зазіхає на омріяний трон Рона та починає з ним запеклу війну за прямий ефір.

"Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зведені брати" (2008)

Неймовірно смішний фільм про двох дорослих, але абсолютно інфантильних 40-річних чоловіків, які досі паразитують на своїх батьках. Коли їхні самотні мама й тато вирішують одружитися, новоспеченим братам доводиться оселитися в одній кімнаті. Спочатку вони влаштовують у будинку справжній погром через взаємну ненависть, але згодом об'єднуються проти всього світу у своєму дитячому бунтарстві.

"Зведені брати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Копи на підхваті" (2010)

У цьому фільмі Вілл Феррелл зіграв у парі з Марком Волбергом. Вони втілили двох звичайних поліціянтів, які панічно бояться реальної небезпеки та просто перекладають папірці у відділку. Втім, безглузда смерть головних копів міста змушує цих дивакуватих напарників нарешті вийти з кабінету та взятися за розслідування масштабної справи.

"Коли на підхваті": дивіться трейлер фільму онлайнє

"Персонаж" (2006)

Нудний та педантичний податковий інспектор Гарольд Крік раптом починає чути у своїй голові жіночий голос, який детально коментує кожен його крок. Ситуація стає критичною, коли цей загадковий голос закадрового оповідача спокійно анонсує швидку та неминучу смерть головного героя.

"Персонаж": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями наша редакція підготувала ще одну добірку комедійних фільмів, які змусять вас сміятися.