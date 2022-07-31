Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком за выходку на Оскаре: как отреагировал комик

Вспомним скандальный момент Оскара-2022, как Уилл Смит дал пощечину Крису Року после грубой шутки о его жене. Хотя раньше актер уже извинялся за свое поведение, он снова решил напомнить о том, что он жалеет.

Как известно, Смит не смог поговорить с комиком лично, потому решил записать видео с извинением. В 5-минутном видео главный герой фильма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" признал, что совершил ошибку.

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Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком за пощечину на Оскаре

В эмоциональном видео Смит отметил, что ему стыдно за свое поведение, а также надеется на то, Крис Рок сможет его простить.

Я связался с Крисом, и я получил сообщение, что он не готов говорить, а когда будет готов, то свяжется. Итак, я скажу тебе, Крис, я извиняюсь у тебя. Мое поведение было неприемлемым, и я здесь, когда ты будешь готов поговорить,

– отметил Вилл.

Смит также попросил прощения у всех, кого он мог разочаровать своей затеей: "Я стараюсь. Я сожалею, но стараюсь не стесняться. Я же человек. Я совершил ошибку. И мне хотелось бы не считать себя куском дерьма".

Уилл Смит попросил прощения у Криса Рока: смотрите видео

Крис Рок отреагировал на слова Вилла Смитта

В своем шоу знаменитость отреагировала на комментарии Смита в его видео: "Все пытаются быть чертовыми жертвами. Если все заявляют, что они жертвы, никто не услышит настоящих жертв. Даже меня хлопнул Смит, а я пошел на работу на следующий день".

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Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре: что нужно знать

Перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

После скандала на Оскаре Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose). Уилл Смит в нем должен был сыграть главную роль.

Теперь отказ компаний от участия Вилла Смита – не единственное последствие его пощечины на Оскаре. Хотя актер и извинился за свое поведение, назвав его непростительным, шокирующим, и неуместным, но также решил отказаться от членства в американской Академии кинематографических искусств и наук.

Уилл Смит ударил Криса Рока прямо во время церемонии Оскар-2022: смотрите видео онлайн