Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене Оскара-2022 после шутки о жене: видео конфликта

Во время церемонии Оскара-2022 между Крисом Роком и Виллтом Смитом произошел конфликт. Рок пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой головы. После этого Уилл вышел на сцену и ударил Криса.

Актер Крис Рок вышел на сцену Оскара, чтобы вручить статуэтку за лучший документальный фильм. Во время выступления он неудачно пошутил о жене коллеги Вилла Смита – Джаде.

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Уилл Смит ударил Криса Рока на Оскаре

Рок пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. Вилла возмутило такое высказывание в адрес жены, поэтому он вышел на сцену и ударил Криса.

Сначала это казалось шуткой, но, вернувшись на место, Уилл закричал: "Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта!".

Конфликт Вилла Смита и Криса Рока на Оскаре: смотрите видео онлайн