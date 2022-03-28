Уилл Смит ударил Криса Рока на сцене Оскара-2022 после шутки о жене: видео конфликта
Источник:твиттер Variety
Во время церемонии Оскара-2022 между Крисом Роком и Виллтом Смитом произошел конфликт. Рок пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой головы. После этого Уилл вышел на сцену и ударил Криса.
Актер Крис Рок вышел на сцену Оскара, чтобы вручить статуэтку за лучший документальный фильм. Во время выступления он неудачно пошутил о жене коллеги Вилла Смита – Джаде.
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Уилл Смит ударил Криса Рока на Оскаре
Рок пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. Вилла возмутило такое высказывание в адрес жены, поэтому он вышел на сцену и ударил Криса.
Сначала это казалось шуткой, но, вернувшись на место, Уилл закричал: "Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта!".
Конфликт Вилла Смита и Криса Рока на Оскаре: смотрите видео онлайнОтметим , в 2018 году жена голливудского актера призналась, что долгое время борется с алопецией – редким заболеванием, при котором стремительно выпадают волосы. В прошлом году, за несколько дней до 50-летия, актриса отважилась побриться налысо.