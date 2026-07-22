От Зеленого Гоблина до Ван Гога: 10 лучших ролей легендарного Уиллема Дефо
22 июля свой день рождения отмечает один из самых харизматичных и талантливых актеров современности – Уиллем Дефо. Зрители обожают его игру, ведь он воплотил на экране самых разных героев.
24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов, в которых можно увидеть Уиллема Дефо. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.
"Человек-паук"
Это культовая супергеройская история о Питере Паркере, который вынужден сражаться с опасным врагом. Уиллем Дефо воплотил образ Нормана Озборна – гениального ученого, который из-за неудачного эксперимента превращается в коварного Зеленого Гоблина. Его безумный смех, мимика и жуткое расстройство личности сделали этого персонажа одним из самых известных кинозлодеев в истории.
"Человек-паук": смотрите трейлер фильма онлайн
"Маяк"
Захватывающий психологический триллер о двух смотрителях маяка, которые оказываются в полной изоляции на отдаленном и мрачном острове. Из-за суровых условий и одиночества герои постепенно начинают терять рассудок и погружаться в собственные галлюцинации. В фильме Уиллем Дефо сыграл старого смотрителя Томаса Уэйка.
"Маяк": смотрите трейлер фильма онлайн
"Бедные-несчастные"
Яркая драма о возвращении к жизни девушки Беллы с помощью безумного научного эксперимента. Дефо воплотил образ доктора Годвина Бакстера – эксцентричного хирурга-гения, который пересаживает женщине мозг ее же нерожденного ребенка.
"Бедные-несчастные": смотрите трейлер фильма онлайн
"Святые из Бундока"
Легендарный криминальный боевик о двух братьях, которые решают самостоятельно очистить родной город от мафии. По их кровавому следу отправляется чрезвычайно эксцентричный и гениальный агент ФБР Пол Смекер, которого сыграл Уиллем Дефо. Актеру удалось создать настолько яркого и нестандартного персонажа, что каждая сцена с ним стала настоящим украшением фильма.
"Святые из Бундока": смотрите трейлер фильма онлайн
"Ван Гог. На пороге вечности"
Это глубокая и трогательная биографическая драма о последних годах жизни выдающегося нидерландского художника Винсента ван Гога во Франции. Уиллем Дефо мастерски передал его внутреннюю боль, безумие и страсть к творчеству. Эта чувственная и убедительная игра принесла актеру заслуженную номинацию на премию "Оскар".
"Ван Гог. На пороге вечности": смотрите трейлер фильма онлайн
Кроме того, Виллема Дефо можно увидеть еще в таких фильмах:
- "Проект "Флорида"";
- "Отель "Гранд Будапешт"";
- "Последнее искушение Христа";
- "Антихрист";
- "Носферату".
Кстати, сегодня, 22 июля, свой день рождения также отмечает Селена Гомес. В каких фильмах и сериалах она снялась – читайте в нашем материале.