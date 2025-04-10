Знаменитый Уиллем Дефо спел украинскую народную песню в новом фильме: что это за лента

Студия А24 и дистрибьютор картины "Глаза: Легенда Карпат" Adastra Cinema обнародовали потрясающий отрывок из фильма. На нем многократный номинант на кинопремию Оскар Уиллем Дефо напевает украинскую народную песню "Взяв би я бандуру".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на видео Adastra Cinema. Смотрите ролик онлайн и узнайте, что известно о ленте "Глаза: Легенда Карпат".

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Уиллем Дефо спел украинскую народную песню в новом фильме: отрывок ленты

По сюжету фильма, девушка Юля родилась среди мощных Карпат, в лесах которого скрыты таинственные магические создания. На некоторых – охотятся, от некоторых – убегают. Об особых – создают легенды. Как о новом "знакомом" Юли – волшебного Очи, которого очень надо вернуть домой.

В ленте звучат украинские песни, в частности – "Три совета" Лины Прохоровой, "Русалочка" исполнительницы Руся, а легендарному украинскому оперному певцу Андрею Кикотю даже подпевает сам герой Уиллема Дефо, исполняя украинский народный романс "Взяв бы я бандуру".

"Взяв бы я бандуру" в исполнении Уиллема Дефо: смотрите видео онлайн

Главную героиню – Юлю – играет Хелена Ценгель, которая получила известность после роли в ленте Тома Хэнкса "Новости со всего мира". В фильме также снялись Эмили Уотсон ("Чернобыль", "Дюна. Пророчество") и Уиллем Дефо ("Битлджус, Битлджус", "Отель Гранд Будапешт"), а также звезда "Оно", "Охотников за привидениями" и "Очень странные дела" Финн Вулфгард.

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