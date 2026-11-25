Как сообщает HELLO, Уиллоу Шилдс, сыгравшая Примроуз Эвердин в культовой франшизе, совершила редкий светский выход.

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Как сейчас выглядит Уиллоу Шилдс

Актриса посетила премьеру фильма "Голодные игры: Рассвет на жатве", которая состоялась 16 ноября в Нью-Йорке. Для этого особого случая она выбрала яркое зеленое атласное платье с глубоким декольте и силуэтом "русалка".

Уиллоу Шилдс / Фото Wirelmage



От белокурой девочки с косичками, которую помнят поклонники антиутопии, остались разве что воспоминания. Теперь Уиллоу – брюнетка с роскошными локонами. А открытый фасон платья позволил продемонстрировать небольшую татуировку в виде розы.

На момент выхода первой части "Голодных игр" в 2012 году актрисе было всего 11 лет. С тех пор прошло 14 лет, и, похоже, время летит гораздо быстрее, чем хотелось бы поклонникам франшизы.

Звезды "Голодных игр" вновь собрались вместе

Премьера превратилась в настоящий вечер ностальгии. Уиллоу встретилась со своей экранной сестрой Дженнифер Лоуренс, а также с Джошем Хатчерсоном, Вуди Харрельсоном, Элизабет Бэнкс и Дженой Мэлоун.

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На красной дорожке появилась и 28-летняя Амандла Стенберг, которая в первом фильме сыграла маленькую Руту. На момент выхода картины ей было 13 лет.

Новый фильм франшизы рассказывает историю молодого Хеймитча Абернати, а его события разворачиваются за 24 года до знакомства зрителей с Китнисс Эвердин.

Кстати, фильм не успел выйти в прокат, как уже вошел в топ по кассовым сборам.