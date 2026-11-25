Фільм "Голодні ігри" / Фото imdb
Якщо вам здавалося, що перші "Голодні ігри" вийшли буквально вчора, маємо не надто втішні новини. Маленькій дівчинці, за яку свого часу Катніс Евердін зголосилася піти на арену, вже 26 років. І тепер вона підкорює червоні доріжки у розкішних вечірніх сукнях.
Як передає HELLO, Віллоу Шилдс, яка зіграла Примроуз Евердін у культовій франшизі, здійснила рідкісний світський вихід.
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Як зараз виглядає Віллоу Шилдс
Акторка відвідала прем'єру фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами", яка відбулася 16 листопада в Нью-Йорку. Для особливої нагоди вона обрала яскраву зелену атласну сукню з глибоким декольте та силуетом "русалка".
Віллоу Шилдс / Фото Wirelmage
Від білявої дівчинки з кісками, яку пам'ятають шанувальники антиутопії, залишилися хіба що спогади. Тепер Віллоу – брюнетка з розкішними локонами. А відкритий фасон сукні дозволив продемонструвати невелике татуювання у вигляді троянди.
На момент виходу перших "Голодних ігор" у 2012 році акторці було лише 11 років. Відтоді минуло 14 років, і, схоже, час летить значно швидше, ніж хотілося б шанувальникам франшизи.
Зірки "Голодних ігор" возз'єдналися
Прем'єра перетворилася на справжній вечір ностальгії. Віллоу зустрілася зі своєю екранною сестрою Дженніфер Лоуренс, а також Джошем Гатчерсоном, Вуді Гаррельсоном, Елізабет Бенкс та Дженою Мелоун.
На червоній доріжці з'явилася й 28-річна Амандла Стенберг, яка у першому фільмі зіграла маленьку Руту. На момент виходу стрічки їй було 13 років.
Новий фільм франшизи розповідає історію молодого Геймітча Абернаті, а його події розгортаються за 24 роки до знайомства глядачів із Катніс Евердін.
До слова, фільм не встиг стартувати у прокаті, як вже вибився у топ за касовими зборами.
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