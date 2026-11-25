Як передає HELLO, Віллоу Шилдс, яка зіграла Примроуз Евердін у культовій франшизі, здійснила рідкісний світський вихід.

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Як зараз виглядає Віллоу Шилдс

Акторка відвідала прем'єру фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами", яка відбулася 16 листопада в Нью-Йорку. Для особливої нагоди вона обрала яскраву зелену атласну сукню з глибоким декольте та силуетом "русалка".

Віллоу Шилдс / Фото Wirelmage



Від білявої дівчинки з кісками, яку пам'ятають шанувальники антиутопії, залишилися хіба що спогади. Тепер Віллоу – брюнетка з розкішними локонами. А відкритий фасон сукні дозволив продемонструвати невелике татуювання у вигляді троянди.

На момент виходу перших "Голодних ігор" у 2012 році акторці було лише 11 років. Відтоді минуло 14 років, і, схоже, час летить значно швидше, ніж хотілося б шанувальникам франшизи.

Зірки "Голодних ігор" возз'єдналися

Прем'єра перетворилася на справжній вечір ностальгії. Віллоу зустрілася зі своєю екранною сестрою Дженніфер Лоуренс, а також Джошем Гатчерсоном, Вуді Гаррельсоном, Елізабет Бенкс та Дженою Мелоун.

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На червоній доріжці з'явилася й 28-річна Амандла Стенберг, яка у першому фільмі зіграла маленьку Руту. На момент виходу стрічки їй було 13 років.

Новий фільм франшизи розповідає історію молодого Геймітча Абернаті, а його події розгортаються за 24 роки до знайомства глядачів із Катніс Евердін.

До слова, фільм не встиг стартувати у прокаті, як вже вибився у топ за касовими зборами.