Почему Уэнсдэй схожа с Гарри Поттером – общее в сюжете и видеосравнение фанатов

Тим Бертон не планировал, чтобы сериал "Уэнсдей" походил на "Гарри Поттера". Они хотели показать более реальный мир, чем в стенах Хогвартса. Однако, по словам поклонников, что-то пошло не так. Что увидели общего между "Уэнсдей" и "Гарри Поттером" – смотрите ниже.

Первый сезон популярного сериала Netflix "Уэнсдей" полон иронией, шутками, ужасами, романтикой, драмой и загадочными убийствами. Главная героиня в исполнении Дженни Ортеги догадывается, что в Академии Nevermore бродит серийный убийца, и берет на себя ответственность раскрыть эту тайну. Шоу не только интригует сюжетом с перипетиями, по которому Уэнсдей проводит расследование, но и показывает дружбу, любовь и другие приятности.

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"Уэнсдей" и "Гарри Поттер": в чем схоже

Некоторые поклонники считают, что финал "Уэнсдей" получился гораздо лучше, чем у "Гарри Поттера". В частности, они проводят параллели с локацией, настроениями героев и существованием добра и зла. "Сериал значительно улучшает то, что сделала в книге Джоан Роулинг и фантастический фильм 2001 с большим отклонением в финале", – пишут они.

Команда Гарри пыталась раскрыть тайну о преследующей Хогвартс фигуре, думая, что злой Лорд Волдеморт нашел способ вернуться. Большой сюрприз произошел в финале, когда выяснилось, что профессор Квиррелл является рабом злого волшебника. Лицо Волдеморта было скрыто под повязкой на голове Квиррелла.

Итак, что общего?

Детективная часть с поиском загадочного монстра.

Главная героиня попадает в школу, где учащиеся – со сверхвозможностями.

У "Уэнсдей" также есть злой учитель – Мэрилин из Nevermore, которую сыграла актриса Кристина Риччи.

Школьные соперничества: "Кубок По" в "Уэнсдей" и "Тричаклунский турнир" в фильме "Гарри Поттер и бокал огня".

Дружба, как сначала кажется невозможной: Уэнсдей с Энид, а Гарри Поттер с Гермионой и Роном.

В результате "Уэнсдей" превращается в динамическое детективное фэнтези с ярко выраженной режиссерской манерой Тима Бертона и волшебными актерами.

Более того, финал вроде бы отвечает на все основные вопросы, и сериал можно рассматривать как законченную историю. Но потенциал для второго сезона есть – подобно "Гарри Поттеру", героиня вполне может вернуться на следующий год обучения и столкнуться с новой проблемой.

Сходство "Уэнсдей" с "Гарри Поттером": смотрите видео фанатов