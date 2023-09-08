Netflix вычеркнул Перси Гайнса Уайта из 2 сезона "Уэнздей": в чем причина

Номинанта на премию Эмми Перси Гайнса Уайта исключили из сериала Netflix спустя 9 месяцев после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В "Уэнздей" он сыграл одноклассника Уэнздей Аддамс Ксавье Торпа.

Источник, близкий к семье Перси, живущей в Торонто и Ньюфаундленде, подтвердил эту информацию. "Для Netflix исключить его из шоу – это позор", – пишут поклонники в сети.

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В чем обвиняют Перси Гайнса Уайта

Перси утверждает, что в начале 2023 кто-то против него начал кампанию дезинформации. Из-за этого его семью запугивали, а друзьям угрожали убийством.

Тогда в январе, девушки, якобы пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Уайта, создали гештег #cancelpercy и за ним делились своими историями.

Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, а примеры моего поведения казались ненавистными. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой и ее попытки исправить все было проигнорировано,

– поделился Перси Гайнс Уайт в инстаграме.

По словам актера, это ложные слухи. Он выразил свое недовольство тем, что некоторые люди изображают его как фанатика или лицо, несущее преступное небрежное отношение к безопасности других людей.

Что известно о Перси Гайнсе Уайте В карьере 21-летнего Перси Гайнса Уайта – более 10 ролей в фильмах и около 15 сериалах, включая "Уэнздей" в 2022 году. Молодой актер начал свою кинокарьеру с роли мутанта Энди Стракера в американском телесериале "Одаренные" Fox TV. Кроме того, он поражает зрителей своей ролью молодого Си Джея Фредерикса в фильме "Ночь в музее", а также появился в лентах "Удаленная местность" и "Рождественская история ужасов".

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