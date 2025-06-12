Что посмотреть, если понравился "Уют" на Netflix: 4 фильма и сериала, от которых не оторваться

Скандинавский сериал "Уют" уже несколько недель подряд занимает первые места среди самых популярных на Netflix. Мистическая атмосфера и детективная история об исчезновении захватывают зрителей с первой серии.

Мини-сериал состоит всего из 6 эпизодов, поэтому после завершения часто хочется посмотреть что-то похожее. Кино 24 подобрал фильмы и сериалы, которые обязательно понравятся фанатам "Уюта".

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"Девушка в поезде" (2016)

Сказочная жизнь главной героини Рэйчел разрушается в один миг. Любимый мужчина оставляет ее, на работе начались проблемы, а она становится все чаще склоняться к алкоголю. Как-то Рэйчел начинает следить за жизнью пары, что живет в доме неподалеку от колеи. Каждый раз, когда она едет на работу, смотрит на них из окна своего вагона. Но однажды увиденное шокирует ее.

Фильм имеет похожий психологический подтекст. Главная героиня тоже пытается собрать разорванные фрагменты прошлого, чтобы разгадать загадку. Лента заставляет сомневаться в правдивости восприятия, а со временем меняет представление обо всех персонажах.

"Девушка в поезде": смотрите трейлер онлайн

"Исчезнувшая" (2014)

Каждый год в годовщину свадьбы Эми устраивает мужу Нику сюрприз. Он должен найти подарок, пройдя квест: находить различные ключи, отгадывать загадки, словно охотясь за сокровищем. Но в 5 годовщину все идет не так: жена исчезает из дома, где остаются следы борьбы и кровь. Ник отправляется на поиски пропавшей Эми.

Ленты похожи тем, что в обоих есть ложь, предательство и темные аспекты человеческих отношений. И там, и там, – исчезновение женщины, что раскрывает важную тему. Обе истории затрагивают моральные аспекты и сочетают триллер с социальной драмой.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер онлайн

"Переходный возраст" (2025)

Сериал рассказывает о семье Миллеров, в частности о 13-летнем Джейми, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Его вину не хочется признавать, но она кажется очевидной, поэтому семья задается вопросом: что они сделали не так.

Предпосылки обоих сериалов кажутся разными, однако в обоих есть определенные схожие мотивы. В "Уюте" тоже рассказывают о сыне главной героини и его друге Оскаре. С начала нам намекают, что с их дружбой что-то не так, но родители не замечают этого. Шоу исследуют опасности, на которые сейчас наталкиваются современные ребята-подростки, и как они относятся к женщинам после того, что видят в интернете.

"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн

"Черный снег" (2021 – )

В центре сюжета – детектив Джеймс Кормак, который занимается нераскрытыми преступлениями. В то же время ему приходится решать семейные проблемы и налаживать отношения с родными и близкими. Первый сезон рассказывает об убийстве 17-летней девушки, а второй – тайное исчезновение другой.

В сериале используют две линии во времени, помогающие распутать тайну. Как и в "Уюте", здесь поднимают важные социальные, политические и культурные темы. В частности, исследуют историю Австралии, колониализм, эксплуатацию иммигрантов и многое другое.

"Черный снег": смотрите трейлер онлайн