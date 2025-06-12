Мінісеріал складається всього з 6 епізодів, тому після завершення часто хочеться подивитися щось схоже. Кіно 24 підібрав фільми та серіали, які обов'язково сподобаються фанатам "Затишку".

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"Дівчина у потягу" (2016)

Казкове життя головної героїні Рейчел руйнується в одну мить. Коханий чоловік залишає її, на роботі почались проблеми, а вона стає все частіше схилятися до алкоголю. Якось Рейчел починає слідкувати за життям пари, що живе в будинку неподалік колії. Щоразу, коли вона їде на роботу, дивиться на них з вікна свого вагона. Та одного разу побачене шокує її.

Фільм має схожий психологічний підтекст. Головна героїня теж намагається зібрати розірвані фрагменти минулого, щоб розгадати загадку. Стрічка змушує сумніватися у правдивості сприйняття, а з часом змінює уявлення про всіх персонажів.

"Дівчина у потягу": дивіться трейлер онлайн

"Загублена" (2014)

Кожного року у річницю весілля Емі влаштовує чоловікові Ніку сюрприз. Він має знайти подарунок, пройшовши квест: знаходити різні ключі, відгадувати загадки, немов полюючи за скарбом. Але в 5 річницю все йде не так: дружина зникає з дому, де залишаються сліди боротьби й кров. Нік вирушає на пошуки зниклої Емі.

Стрічки схожі тим, що в обох є брехня, зрада й темні аспекти людських стосунків. І там, і там, – зникнення жінки, що розкриває важливу тему. Обидві історії заторкують моральні аспекти та поєднують трилер із соціальною драмою.

"Загублена": дивіться трейлер онлайн

"Юнацтво" (2025)

Серіал розповідає про родину Міллерів, зокрема про 13-річного Джеймі, якого заарештовують за вбивство однокласниці. Його провину не хочеться визнавати, але вона здається очевидною, тому сім'я ставить собі запитання: що вони зробили не так.

Передумови обох серіалів здаються різними, однак в обох є певні схожі мотиви. У "Затишку" теж розповідають про сина головної героїні та його друга Оскара. Від початку нам натякають, що з їхньою дружбою щось не так, але батьки не помічають цього. Шоу досліджують небезпеки, на які зараз натрапляють сучасні хлопці-підлітки, та як вони ставляться до жінок після того, що бачать в інтернеті.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Чорний сніг" (2021 – )

У центрі сюжету – детектив Джеймс Кормак, який займається нерозкритими злочинами. Водночас йому доводиться розв'язувати сімейні проблеми й налагоджувати стосунки з рідними й близькими. Перший сезон розповідає про вбивство 17-річної дівчини, а другий – таємне зникнення іншої.

У серіалі використовують дві лінії в часі, що допомагають розплутати таємницю. Як і в "Затишку", тут підіймають важливі соціальні, політичні та культурні теми. Зокрема, досліджують історію Австралії, колоніалізм, експлуатацію іммігрантів та багато іншого.

"Чорний сніг": дивіться трейлер онлайн