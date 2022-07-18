Довженковский сиквел "Украина в огне 2": 156 серий за 145 дней войны – где смотреть

Кинематографисты Украины продолжают работу над ежедневным сериалом "Украина в огне 2". На сегодняшний день, 145 день войны, доступно 156 серий. Где смотреть и интересные факты о проекте читайте ниже.

"Украина в огне 2" – документальный одноминутный сериал в формате мобильного кино, который выходит ежедневно с 1 марта. Это сиквел одноименной киноповести Довженко, каждая серия которого освещает определенное событие или личность на основе видео очевидцев.

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В сериале оформлено около 20 циклов (например, "Русские военные преступления", "Последняя съемка", "Казацкий драйв", "Украина – победитель", "Герои Украины", "Любитесь, чернобровые"). Кроме того, как сообщила творческая группа 24 канала, сериал продолжает получать положительные отзывы в мире.

Серии титруются на английском и бесплатно доступны онлайн (на фейсбуке, в инстаграме, в твиттере и телеграмме). Сериал традиционно входит в топ украинских фильмов по версии IMDb – крупнейшей кинобазы в мире. Творческая группа призывает подписываться на страницы фильма и распространять их по всему миру.

"Украина в огне 2" (Ukraine on Fire 2): интересные факты

Сериал "Украина в огне 2" – фильм о войне во время войны, первый фильм о российской агрессии 2022 года, первая серия которого обнародована 1 марта. Самые популярные серии – "Перерожденная в огне" (о ребенке, рожденном под обстрелами), "Украина – победитель", циклы о Мариуполе, Херсоне, "Казацком драйве" и военных преступлениях.

Название сериала – современная аллюзия на кинопоэму Довженко "Украина в огне" (1943 год). Фильм предстает как сиквел и ответ на антиукраинский фильм "Украина в огне" (Ukraine on Fire) продюсера Оливера Стоуна, использовавшего долженковское название для пропутинских нарративов.

В сериале оформлено около 20 циклов: под названием городов (Мариуполь, Чернигов, Херсон, Одесса, Харьков, Гостомель, Ахтырка и другие), "Русские военные преступления", "Казацкий драйв", "Украина – победитель", "Герои Украины", "Военная история любви" ("Любите, чернобровые"), "Бомбы как убийственная русская культура"; цикл "Последняя съемка (Last Shooting)" — о погибших из сфер кино и СМИ (например Брент Рено, Макс Левин, Паша Ли, Александра Кувшинова, Пьер Закревски, Вера Гирич, Александр Махов, Виктор Дедов, Евгений Сакун, Фредерик Леклерк-Имхофф, Мантас Кведаравичюс, Александр Суворов, Илья Чернилевский).

Фильм создается преимущественно на основе видео очевидцев, титруется на английском. Он имеет удобный формат: хронометраж – 60 секунд, вертикальное изложение под экран телефона 9:16.

Сериал приобретает популярность в мире, традиционно входя в список 50 лучших украинских фильмов по версии крупнейшей кинобазы IMDb.

Авторы не афишируются из соображений безопасности, инстаграм обозначает их как "Народ Украины".

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