В конкурсе участвовали пятнадцать лент. Из них выбрали три фильма, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, и одну анимационную ленту. Они представят нашу страну на 37-м Варшавском кинофестивале.

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Что известно о проектах от Украины на фестивале кино в Варшаве

Первая лента – "Дом "Слово". Неоконченный роман" Тараса Томенко. Это драматическая история украинских писателей, которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы. Фильм о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.



Кадр из фильма "Дом "Слово". Неоконченный роман" / Фото Госкино

Фильм Тараса Томенко – это полнометражная игровая лента, премьера которой состоится именно на фестивале. Лента создана компанией FRESH PRODUCTION GROUP при поддержке Госкино и содействии Международного благотворительного фонда "Солидарность".

Стоит отметить, что в 2017 году в рамках конкурса 33-го Варшавского кинофестиваля Тарас Томенко представил свою документальную картину Дом "Слово". В Украине лента стала лауреатом Второй национальной кинопремии "Золотая дзига" как Лучший документальный фильм.

Второй фильм – "Носорог" Олега Сенцова. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Трейлер фильма "Носорог": смотрите видео онлайн

Лента создана в копродукции Украины, Польши и Германии. Фильм Олега Сенцова впервые был представлен на 78-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

1-2 Competition

В программе фестиваля 1-2 Competition соревнуется созданный при поддержке УКФ фильм Алексея Тараненко "Я работаю на кладбище".

Главный герой фильма – Александр, в прошлом архитектор, сейчас работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. Каждый день к нему приходят новые люди для заказа памятников близким. Жизненные ситуации, иногда – грустные, иногда – комичные. Но и в жизни главного героя есть тайна, которая не дает ему стать счастливым человеком.



Кадр из фильма "Я работаю на кладбище" / Фото Госкино

Фильм снят в копродукции Украины и Польши. Это режиссерский дебют Алексея Тараненко в полнометражном художественном кино. Сценарий фильма основан на одноименной книге "Я работаю на кладбище" блогера и писателя Павла Белянского.

Shorts Special Screening

Во внеконкурсной программе Shorts Special Screening Украину представит анимационная лента аниматора Бориса Бубнова "Обещание".

Это личная история о том, как все связано. Об отношениях детей и родителей, экологическом образовании и ответственности как за отношения с людьми, так и с природой.

Трейлер анимационной ленты "Обещание": смотрите видео онлайн