Украина выдвинула на Оскар фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги"

Победителя национального отбора на премию Оскар объявили 24 сентября на заседании Украинского оскаровского комитета. Им стал фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

Фильм-претендент объявят сегодня в 14:30 на пресс-конференции, но именно сейчас идет предпоказ ленты, победившей в киевском кинотеатре "Жовтень". Об этом нам сообщили два представителя Украинского оскаровского комитета. Чем особый фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит – читайте в нашем материале.

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Особенность фильма "Плохие дороги"

Фильм изображает то, как человек в экстремальных условиях способен проявить свои характер и способности; это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельства людей на Донбассе.

На Международной неделе кинокритиков, проходящей в рамках Венецианского кинофестиваля, в 2020 году состоялась премьера ленты. Фильм признан лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

Участие в Венецианском кинофестивале для меня огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли я взялась за режиссуру,

– призналась Наталья Ворожбит.

В центре истории – жизнь украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины. Она впервые выступила как режиссер ленты, ведь до этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

В главных ролях: Игорь Колтовский, Андрей Лелюх

Кинокритик Сергей Ксаверов называет фильмв украинском кино. По его словам, лента символизирует "ментальное состояние людей на этих дорогах".

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер

В этом году в национальном отборе участвовали 5 фильмов, все они созданы при господдержке:

"Блик", реж. Валентин Васянович (Украина);

"Стоп -Земля"/Stop-Zemlia, реж. Екатерина Горностай (Украина);

"Носорог"/Rhino, реж. Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия);

"Плохие дороги"/Bad Roads, реж. Наталья Ворожбит (Украина);

"Почему я жив", реж. Виллен Новак (Украина, Грузия).

Напомним, Украина представляет фильмы-претенденты на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке начиная с 1997 года. В 2020 году Украина выдвигала на Оскар фильм "Атлантида" Валентина Васяновича, однако картина не попала в шорт-лист премии.