Как сообщает tallertv, фильм получил название "Мечта. Вызов небу" и, судя по описанию создателей, будет посвящен не только самолету. В центре истории – люди, которые его создали: инженеры, конструкторы и мечтатели, решившие, что слово "невозможно" – это, пожалуй, просто недостаточно амбициозная техническая задача.

"Мрия. Вызов небу" – это прежде всего фильм о людях, которые построили символ собственной силы, а впоследствии были вынуждены заново научиться верить в него, – рассказал продюсер Евгений Таллер.

Создатели фильма сразу обещают не превращать историю "Мрии" в красивую сказку с самолетом в главной роли.

Работа над проектом ведется еще с 2025 года. Команда изучает архивы, проводит интервью и общается с людьми, которые непосредственно работали над созданием АН-225.

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К работе над фильмом также присоединилось предприятие АО "Антонов", которому создатели благодарят за доверие и содействие.

Для создателей фильма АН-225 – не просто техническое достижение. Это история людей, которые смогли создать то, что на тот момент казалось почти фантастикой.

Именно поэтому в фильме хотят сохранить правду о тех, кто стоял за легендарным самолетом.

Премьера фильма "Мрия. Вызов небу" запланирована на 2028 год. И дата выбрана довольно символическая – именно тогда исполнится 40 лет со дня первого полета АН-225 "Мрия".

А тем временем в Загребе продолжаются съемки политического триллера о диверсии на "Северном потоке" и тайной группе украинских водолазов.