Як повідомляє tallertv, фільм отримав назву "Мрія. Виклик небу" і, судячи з опису творців, буде не лише про літак. У центрі історії – люди, які його створили: інженери, конструктори та мрійники, які вирішили, що слово "неможливо" – це, мабуть, просто недостатньо амбітне технічне завдання.

"Мрія. Виклик небу" – це передусім фільм про людей, які збудували символ власної сили, а згодом мусили заново навчитися в нього вірити, – розповів продюсер Євген Таллер.

Творці фільму одразу обіцяють не перетворювати історію "Мрії" на красиву казку з літаком у головній ролі.

Робота над проєктом триває ще з 2025 року. Команда досліджує архіви, проводить інтерв’ю та спілкується з людьми, які безпосередньо працювали над створенням АН-225.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До роботи над фільмом також долучилося підприємство АТ "Антонов", якому творці дякують за довіру та сприяння.

Для творців стрічки АН-225 – не лише технічне досягнення. Це історія людей, які змогли створити те, що на той момент здавалося майже фантастикою. Саме тому у фільмі хочуть зберегти правду про тих, хто стояв за легендарним літаком.

Реліз "Мрія. Виклик небу" запланований на 2028 рік. І дата обрана доволі символічна – саме тоді виповниться 40 років від першого польоту АН-225 "Мрія".

А тим часом у Загребі тривають зйомки політичного трилера про диверсію на "Північному потоці" та таємну групу українських водолазів.