Роман украинского писателя Любко Дереша "Немного тьмы, или На краю света" в 2007 году попал в тройку лучших книг премии от BBC "Книга года". Экранизация проекта ожидается в 2023 году.

Не пропустите Второй сезон "Игры в кальмара" можно запросто снять в Украине, – Ткаченко назвал причины

Чем поражает сюжет мистической драмы

По сюжету будущего фильма события рассказа нас перенесут в лето на далекой горной долине в Карпатах, где проходит съезд неформалов. Однако на этот раз найдется человек, который запланировал устроить личный "фестиваль в фестивале" – шаманский сеанс массового самоубийства. Нас познакомят с шестью участниками фестиваля, которые согласятся принять участие в этом сеансе исцеления. Зрителей ждет мистический и драматический финал.



Постер / Фото с фейсбука фильма

Продюсером проекта выступила Вероника Крыжная, сценарист Дмитрий Косыгин, оператор-постановщик Денис Мельник.

"Когда я писал роман "Немного тьмы", я имел ясное ощущение визуальности этой истории, и многие сцены сразу же писались так, как они могли бы выглядеть в кино. Сейчас, пятнадцать лет спустя, кажется, есть возможность эти смутные надежды воплотить в жизнь. Я чувствую открытость режиссера и продюсера к сотрудничеству, и, надеюсь, мы сможем выстроить увлекательную историю на основе книги. Сейчас процесс идет вокруг базовых сценарных элементов, мы с режиссером сопоставляем свои видения фильма и ищем наиболее эффектный способ передачи духа и настроения книги через кинодраматургию", – поделился автор Любко Дереш.

На странице фильма в фейсбуке авторы проекта активно делятся информацией. Поклонникам творчества автора уже известно, что фильм снимают в украинских Карпатах.



Локация с места съемок / Фото с фейсбука фильма

Также известны два имени главных актрис фильма. Это Милена Компаниец, которая исполнит роль Жанны, а также Анна Бирзул в роли Лорны.



Мария Компаниец / Фото с фейсбука фильма