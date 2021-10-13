Роман українського письменника Любка Дереша "Трохи пітьми, або На краю світу" у 2007 році потрапив до трійки найкращих книжок премії від BBC "Книга року". Екранізація проєкту очікується на 2023 рік.

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Чим вражає сюжет містичної драми

За сюжетом майбутнього фільму події розповіді нас перенесуть у літо на далекій полонині в Карпатах, де відбувається з’їзд неформалів. Однак цього разу знайдеться людина, яка запланувала влаштувати особистий "фестиваль у фестивалі" — шаманський сеанс масового самогубства. Нас познайомлять із шістьма учасниками фестивалю, які погодяться взяти участь у цьому сеансі зцілення. На глядачів чекає містичний та драматичний фінал.



Постер / Фото з фейсбуку фільму

Продюсеркою проєкту виступила Вероніка Крижна, сценарист Дмитро Косигін, оператор-постановник Денис Мельник.

"Коли я писав роман «Трохи пітьми», я мав ясне відчуття візуальності цієї історії, і багато сцен одразу ж писалися так, як вони б могли виглядати у кіно. Зараз, пʼятнадцять років потому, здається, є можливість ці непевні надії втілити в життя. Я відчуваю відкритість режисера і продюсера до співпраці, і, сподіваюся, ми зможемо вибудувати захоплюючу історію на основі книжки. Наразі процес іде довкола базових сценарних елементів, ми з режисером співставляємо свої бачення фільму і шукаємо найбільш ефектного способу передачі духу і настрою книжки через кінодраматургію", – поділився автор Любко Дереш.

На сторінці фільму у фейсбуці автори проєкту активно діляться інформацією. Шанувальникам творчості автора вже відомо, що фільм знімають в українських Карпатах.



Локація з місця зйомок / Фото з фейсбуку фільму

Також відомі два імені головних акторок фільму. Це Мілена Компанієць, яка виконає роль Жанни, а також Анна Бірзул у ролі Лорни.



Марія Компанієць / Фото з фейсбуку фільму



Анна Бірзул / Фото з фейсбуку фільму Анна Бірзул / Фото з фейсбуку фільму