В Украине снимут фильм по роману Любка Дереша – что известно о новой мистической драме

По мотивам романа Любка Дереша снимут полнометражную мистическую драму "Немного тьмы или На краю света". Разработка фильма проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Роман украинского писателя Любко Дереша "Немного тьмы, или На краю света" в 2007 году попал в тройку лучших книг премии от BBC "Книга года". Экранизация проекта ожидается в 2023 году.

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Чем поражает сюжет мистической драмы

По сюжету будущего фильма события рассказа нас перенесут в лето на далекой горной долине в Карпатах, где проходит съезд неформалов. Однако на этот раз найдется человек, который запланировал устроить личный "фестиваль в фестивале" – шаманский сеанс массового самоубийства. Нас познакомят с шестью участниками фестиваля, которые согласятся принять участие в этом сеансе исцеления. Зрителей ждет мистический и драматический финал.



Постер / Фото с фейсбука фильма

Продюсером проекта выступила Вероника Крыжная, сценарист Дмитрий Косыгин, оператор-постановщик Денис Мельник.

"Когда я писал роман "Немного тьмы", я имел ясное ощущение визуальности этой истории, и многие сцены сразу же писались так, как они могли бы выглядеть в кино. Сейчас, пятнадцать лет спустя, кажется, есть возможность эти смутные надежды воплотить в жизнь. Я чувствую открытость режиссера и продюсера к сотрудничеству, и, надеюсь, мы сможем выстроить увлекательную историю на основе книги. Сейчас процесс идет вокруг базовых сценарных элементов, мы с режиссером сопоставляем свои видения фильма и ищем наиболее эффектный способ передачи духа и настроения книги через кинодраматургию", – поделился автор Любко Дереш.

На странице фильма в фейсбуке авторы проекта активно делятся информацией. Поклонникам творчества автора уже известно, что фильм снимают в украинских Карпатах.



Локация с места съемок / Фото с фейсбука фильма

Также известны два имени главных актрис фильма. Это Милена Компаниец, которая исполнит роль Жанны, а также Анна Бирзул в роли Лорны.



Мария Компаниец / Фото с фейсбука фильма