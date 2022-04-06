В Украине убивают детей, – режиссер "Трансформеров" возмущен разговорами о Смите во время войны

Режиссер "Трансформеров" и "Армагеддона" Майкл Бэй поделился, что не смотрел Оскар, но об инциденте с Виллом Смитом слышал от коллег. Однако он настоял, что сегодня все должны говорить об Украине.

Перед тем, как снять такие фильмы, как "Скала", "Армагеддон", "Перл-Харбор" и "Трансформеры", Бэй дебютировал как режиссер в комедийном боевике Вилла Смита и Мартина Лоуренса "Плохие парни", а затем снял его продолжение "Плохие парни 2" в 2003 году.

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Майкл Бэй считает, что сейчас должна быть одна тема разговоров – об Украине

Конечно, Бэй вступился за Смита, но сказал, что Голливуд становится очень самоуглубленным, и настоял, что все должны говорить только об Украине, где убивают ни в чем невинных детей.

Во-первых, это неправильно. Но ведь это все, о чем говорят люди. И мне все равно. Голливуд становится действительно очень углубленным. Сейчас в Украине взрывают младенцев. Мы должны говорить об этом,

– сказал актер.

Как известно, Бэй вступился за Смита потому, что "Плохие парни" помогли ему стать одной из самых больших звезд на планете, но сейчас "репутация одного из самых приятных ребят в Голливуде пострадала после его нападения на Рока".

Бэй также поделился, что раньше не замечал Смита, чтобы он терял хладнокровие. Сначала режиссер думал, что это подстроено, потому что на съемках Уилл Смит всегда был улыбчивым, дружелюбным и любящим шутить со всеми.

Я работал с ним, он не такой парень. Я никогда не замечал, чтобы он терял холодный ум. Я думал, что это было подстроено, ведь я был на площадке, когда он шутил со всеми, я видел его улыбку,

– сказал режиссер.

Ранее американская актриса Шеннен Доэрти, звезда сериала "Все женщины – ведьмы", отметила цинизм со Смитом на Оскаре. Ее поразил тот момент, что весь мир мгновенно заговорил о потасовке на Оскаре с Виллом Смитом, а не о войне в Украине.