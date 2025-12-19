Украинка из Запорожья снялась в новом фильме с легендарной Анджелиной Джоли

Украинская модель Юлия Ратнер, родом из Запорожья, снялась в фильме "Кутюр" режиссера Алис Винокур. В этом же фильме сыграла Анжелина Джоли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Юлии. В материале узнаете, какую именно роль воплотила украинская модель и что известно о фильме "Кутюр".

Украинская модель снялась в фильме с Анджелиной Джоли: что известно?

По словам Юлии, она сыграла в фильме "Кутюр" саму себя – украинскую модель-беженку. Эта лента стала для нее дебютом в мире кино. В этом же кинопроекте главную роль исполнила Анджелина Джоли.

По словам девушки, режиссер ленты была очень заинтересована в том, чтобы в фильме вспомнить о войне в Украине.

Алис (режиссер фильма – 24 Канал) была невероятной первой режиссеркой, не просто позволила "влезть" в сценарий, а полностью поддержала. Поэтому в фильме больше упоминаний о войне в Украине. В главных ролях – Анджелина Джоли,

– написала Юлия.

Что известно о фильме "Кутюр"?