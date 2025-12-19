Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Threads Юлії. У матеріалі дізнаєтесь, яку саме роль втілила українська модель та що відомо про фільм "Кутюр".
Українська модель знялася у фільмі з Анджеліною Джолі: що відомо?
За словами Юлії, вона зіграла у фільмі "Кутюр" саму себе – українську модель-біженку. Ця стрічка стала для неї дебютом у світі кіно. У цьому ж кінопроєкті головну роль виконала Анджеліна Джолі.
За словами дівчини, режисерка стрічки була дуже зацікавлена в тому, щоб у фільмі згадати про війну в Україні.
Аліс (режисерка фільму – 24 Канал) була неймовірною першою режисеркою, не просто дозволила "влізти" в сценарій, а повністю підтримала. Тому в фільмі більше згадок про війну в Україні. В головних ролях – Анджеліна Джолі,
– написала Юлія.
Що відомо про фільм "Кутюр"?
- Відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у 2026 році.
- Фільм розповідає про режисерку фільмів жаху, на ім'я Максін – саме цю роль втілила Анжеліна Джолі.
- За сюжетом, перед нею постало завдання зняти фільм для Тижня моди в Парижі, і водночас вона стикається з великою кількістю випробувань: її діагностують рак молочної залози, вона розриває стосунки.
- Паралельно у стрічці розгортаються ще кілька сюжетних ліній про різних жінок, які намагаються втекти від своєї важкої реальності.