Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Юлии. В материале узнаете, какую именно роль воплотила украинская модель и что известно о фильме "Кутюр".
Украинская модель снялась в фильме с Анджелиной Джоли: что известно?
По словам Юлии, она сыграла в фильме "Кутюр" саму себя – украинскую модель-беженку. Эта лента стала для нее дебютом в мире кино. В этом же кинопроекте главную роль исполнила Анджелина Джоли.
По словам девушки, режиссер ленты была очень заинтересована в том, чтобы в фильме вспомнить о войне в Украине.
Алис (режиссер фильма – 24 Канал) была невероятной первой режиссеркой, не просто позволила "влезть" в сценарий, а полностью поддержала. Поэтому в фильме больше упоминаний о войне в Украине. В главных ролях – Анджелина Джоли,
– написала Юлия.
Что известно о фильме "Кутюр"?
- Известно, что лента выйдет в кинотеатрах в 2026 году.
- Фильм рассказывает о режиссере фильмов ужаса, по имени Максин – именно эту роль воплотила Анжелина Джоли.
- По сюжету, перед ней стоит задача снять фильм для Недели моды в Париже, и одновременно она сталкивается с большим количеством испытаний: ее диагностируют рак молочной железы, она разрывает отношения.
- Параллельно в ленте разворачиваются еще несколько сюжетных линий о разных женщинах, которые пытаются убежать от своей тяжелой реальности.