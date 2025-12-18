Однак останнім часом хлопця не видно ані у фільмах, ані в публічному просторі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Женя Лебедин і чим він займається.

Радимо Ще одну українську комедію тепер можна подивитись на Netflix: що це за фільм

Де зараз і як живе Євгеній Лебедин?

Українські глядачі знають Женю Лебедина з великої кількості різноманітних кінопроєктів. Він знімався у фільмах і серіалах, а також брав участь у різдвяній історії з Тіною Кароль. У 2015 році він переміг у телевізійному шоу "Маленькі гіганти". Попри юний вік, Женя відмінно справлявся з ролями.

А вже у 2014 році, хоча був іще зовсім дитиною, відмовився від участі в російських проєктах, що свідчить про його чітку громадянську позицію.



Євгеній Лебедин у "Маленьких гігантах" / Фото з мережі

Щоправда, останнім часом Женю не видно ані в публічному просторі, ані в жодному з кінопроєктів. Він веде закритий спосіб життя, адже раніше зізнавався, що публічність його втомлює і він хоче прожити спокійне та щасливе дитинство.

Та сьогодні Євген уже не зовсім дитина – йому виповнилося 18 років. Наразі невідомо ані те, як він виглядає, ані чим займається.



Женя Лебедин / Фото Silvestroff Studio

Ще у 2020 році Євген дав інтерв'ю програмі "ЖВЛ", у якому розповів, що справді закоханий у кінопроцес і, ймовірно, пов'яже своє життя з цією сферою. Тоді він зізнався, що збирає гроші на навчання в New York Film Academy. Чи ухвалив він це рішення остаточно – наразі невідомо.

Раніше ми також писали, як зараз виглядає та живе юна акторка Єфросинія Мельник



Женя Лебедин у програмі "ЖВЛ" / Скриншот

Однак цьому хлопцеві точно личило б проявляти себе на екранах і великих сценах. Адже так гідно триматися перед публікою, як він умів ще змалку, вдається далеко не всім дорослим. Українські глядачі сподіваються, що ще колись побачать Женю Лебедина на своїх екранах у головних ролях.