Украинская актриса попала в легендарный парижский театр и не поверила, сколько там платят

В прошлом году Кузина получила приглашение в Théâtre du Soleil – легендарную парижскую труппу, существующую с 1960-х годов и давно считающуюся одним из самых авторитетных театров Европы. Долгий путь поиска себя за рубежом в конечном итоге привел актрису именно сюда – и, по ее словам, больше всего ее поразила не история заведения, а то, как там относятся к людям.

В интервью OBOZ она рассказала, что зарплата в театре одинаковая, независимо от того, работает ли человек там тридцать лет или пришла буквально вчера, как она сама. Никакой иерархии, снобизма или эйджизма – принцип, от которого, честно говоря, хочется перечитать еще раз, не ошибка ли это.



Украинская актриса Анна Кузина о зарплате в парижском театре / Фото из инстаграма актрисы



Кузина призналась, что перед знакомством с труппой волновалась и морально готовилась доказывать свой профессионализм – классическая история для любого, кто приходит в новый коллектив. Но реальность оказалась гораздо спокойнее: в одной гримерке спокойно работают актрисы разного возраста, и никого это не смущает. Никаких негласных правил о том, кто здесь главная звезда, а кто – просто новенькая.

Не менее неожиданным для украинской актрисы стал и сам рабочий процесс. Если в украинских театрах вполне нормально репетировать несколько спектаклей одновременно, то в Théâtre du Soleil команда погружается исключительно в один проект – без распыления внимания между несколькими постановками.

И как будто этого недостаточно, в легендарном парижском театре, как оказалось, царит почти офисная дисциплина: рабочий день с 9:30 до 18:30, обед – по расписанию, а не "когда успеем".

Сейчас Théâtre du Soleil находится на летних каникулах, поэтому Анна успела приехать в Киев, где продолжает сниматься в кино. А уже в конце сентября она вернется в Париж.

Кстати, недавно другой украинский актер также приоткрыл завесу театральной жизни и рассказал, каким является в работе народный артист Украины Станислав Боклан.