В інтерв'ю OBOZ вона розповіла, що зарплата в театрі однакова незалежно від того, працює людина там тридцять років чи прийшла буквально вчора, як вона сама. Ніякої ієрархії, снобізму чи ейджизму – принцип, від якого, чесно кажучи, хочеться перечитати ще раз, чи не помилка це.



Українська акторка Ганна Кузіна про зарплату в парижському театрі / Фото Інстаграм акторки



Кузіна зізналася, що перед знайомством із трупою хвилювалася й морально готувалася доводити свій професіоналізм – класична історія для будь-кого, хто заходить у новий колектив. Але реальність виявилася куди спокійнішою: в одній гримерці спокійно працюють акторки різного віку, і нікого це не бентежить. Жодних негласних правил про те, хто тут головна зірка, а хто – просто новенька.

Не менш несподіваним для української акторки став і сам робочий процес. Якщо в українських театрах цілком нормально репетирувати кілька вистав одночасно, то у Théâtre du Soleil команда занурюється виключно в один проєкт – без розпорошення уваги між кількома постановками.

І ніби цього недостатньо, у легендарному паризькому театрі, як виявилося, панує майже офісна дисципліна: робочий день із 9:30 до 18:30, обід – за розкладом, а не "коли встигнемо".

Зараз Théâtre du Soleil на літніх канікулах, тож Ганна встигла приїхати до Києва, де продовжує зніматися в кіно. А вже наприкінці вересня вона повернеться до Парижа.

До речі, нещодавно інший український актор також привідкрив завісу театрального життя й розповів, яким є у роботі народний артист України Станіслав Боклан.



