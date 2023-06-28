Во время полномасштабного вторжения они остались в оккупированном Мариуполе и присоединились к составу самопровозглашенного театра так называемой "ДНР". До того как оккупанты убили более 300 человек театра, они выступали со своими спектаклями и развлекали их в Мариуполе, передает 24 Канал.

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Анна Архипова, предавшая Украину, получила диплом бакалавра в Мариупольском университете

Сейчас Архипова с мужем гастролируют в составе "республиканского театра" на территории России, так что экзамен актриса сдавала дистанционно. К тому же, решения суда относительно их измены пока нет.

Эту информацию подтвердил глава экзаменационной комиссии, директор "Украинского дома" в Мариуполе и начальник отдела гуманитарно-кризисного реагирования ГП "Реинтеграция и восстановление" Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Павлюк. Он сказал, что Анна Архипова действительно сдавала экзамен и получила диплом бакалавра. Также он отметил, что никаких вопросов, кроме профессиональных, ей не задавали.

Я спрашивал заведующую кафедрой культурологии МГУ Юлию Сабадаш, как мы можем выдавать диплом человеку, который находится в России и гастролирует там. Она объяснила, что они консультировались с юристами. Нет никаких правовых оснований отказать Анне Архиповой в выдаче диплома. Она училась, сдавала экзамены. Факт государственной измены не доказан судом, наличие паспорта России пока проверить невозможно. Потому и нет оснований отказать ей,

– объяснил Игорь Павлюк.



Анна Архипова на экзамене / Фото с фейсбука кафедры культурологии МГУ

Напомним, 16 марта 2022 года российские оккупанты бомбили Донецкий драматический театр в Мариуполе, в котором скрывались по разным данным от 500 до 1200 мирных жителей. Информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара могло погибнуть до 600 человек.