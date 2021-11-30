Будущий сериал расскажет историю колоритного персонажа из вселенной Звездных войн по имени Асока Тано. О персонаже 24-летней Иванне Сахно пока не известно, создатели сериала держат это в секрете. Однако известно, что это будет совершенно новая героиня.

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Фильм впервые анонсировали год назад – в декабре 2020 года. Розарио Доусон снова вернется к роли, которую впервые сыграла во втором сезоне "Мандалорца". Производство "Асоки" будет стартовать в начале 2022 года.

Что известно об Иванне Сахно?

Украинская и американская актриса стала известной благодаря участию в таких картинах:

ситкоме "Леся+Рома" (2005 – 2008 годы);

биографической ленте "Иван Сила" (2013 год);

блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" (2018);

экшн-комедии "Шпион, который меня бросил" (2018 год);

триллере с элементами ужасов "Пик страха" (2020 год).

В 15 лет Иванна Сахно с семьей переехала в Лос-Анджелес, США, с 2013 там живет и работает.