Майбутній серіал розповість історію колоритного персонажа із всесвіту Зоряних війн, на ім'я Асока Тано. Про персонажа 24-річної Іванни Сахно наразі не відомо, творці серіалу тримають це в секреті. Однак, відомо, що це буде абсолютно нова героїня.

Читайте також Прем'єри грудня 2021: якими новими серіалами здивують стрімінги під кінець року

Картину вперше анонсували рік тому – у грудні 2020 року. Розаріо Доусон знову повернеться до ролі, яку вперше зіграла у другому сезоні "Мандалорця". Виробництво "Асоки" стартуватиме на початку 2022 року.

Що відомо про Іванну Сахно?

Українська та американська акторка, стала відомою завдяки участі в таких картинах:

ситкомі "Леся+Рома" (2005 – 2008 роки);

біографічній стрічці "Іван Сила" (2013 рік);

блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" (2018 рік);

екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув" (2018 рік);

трилері з елементами жахів "Пік страху" (2020 рік).

У 15 років Іванна Сахно з сім’єю переїхала в Лос-Анджелес, США, з 2013 року там живе та працює.