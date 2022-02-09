В прошлом году глава канала Starz Джеффри Хирш сообщил, что сериал "Континенталь" выйдет в эфир в конце 2021 года после премьеры фильма "Джон Уик 4", назначенной на конец мая 2021 года. Однако пока неизвестно, когда состоится премьера трехдневной киноленты.

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Марина Мазепа – в голливудском кино

Среди актерского состава объявленного накануне сериала нашлось место украинке. Вместе с ней в ленте сыграют:

Мэл Гибсон ("Храброе сердце", "Бешеный Макс);

Кэти Мак-Грат ("Принцесса на Рождество", "Приключения Мерлина");

Рэй МакКиннон ("Невидимая сторона", "Ошибки прошлого");

Адам Шапиро ("Смерть в сети", "Я никогда не...");

Марк Мусаши ("Последний охотник", "Смертельная битва") и другие.

Украинская актриса Марина Мазепа также имеет за спиной опыт съемок в нескольких кинолентах: "Нечистый" (2021), "Обитель зла: Поздравляем в Раккун-Сити" (2021), "Воплощение зла" (2021). Мазепа должна исполнить роль одного из убийц.



Марина Мазепа сыграет роль в сериале "Континенталь" / Фото из инстаграма актрисы

Сюжет сериала "Континенталь"

Впервые о работе над сериалом Континенталь стало известно три года назад. Тогда предполагалось, что он выйдет как продукт поддержки фильма "Джон Уик 3", однако по неизвестным широким массам причинам производство сериала заметно задержалось.

Сериал посвящен одноименной сети отелей, которые являются приютом для наемных убийц высокого класса, и предоставляют различные услуги. Владельцы гостиниц запрещают решать личные дела на территории "Континенталя", но не соблюсти это правило и остаться живым получилось только у Джона Уика, роль которого сыграл в фильмах легендарный Киану Ривз.