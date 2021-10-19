Источник также сообщил, что дата выхода минисериала не называется. Проект будет называться "Континенталь" и расскажет историю о создании специального отеля для профессиональных киллеров.
Не пропустите Звезда фильма "Оно" сыграет вместе с Киану Ривзом в новом фильме "Джон Уик 4"
Сюжет будущего сериала
События будут происходить в 1975 году в городе Нью-Йорк. Главным персонажем выступит молодой Уинстон Скотт, который только начинает свой путь к руководству отелем. Актер, который будет исполнять главную роль, еще не заявлен, но Гибсону достался герой по прозвищу Кормак.
Премьера сериала "Континенталь" состоится на канале Starz. Шоу-ранерами выступят Грег Кулидж и Кирк Уорд. Главным режиссером "Континенталя" станет Альберт Хьюз, известный по проекту "Книга Илая" и "Из ада".
Что известно о франшизе "Джон Уик"
История сюжета рассказывает о бывшем наемном убийце – Джона Уике (Киану Ривз). Пока франшизу составляют три фильма и четвертый, премьера которого ожидается весной 2022 года. После смерти жены главный герой случайно попадает в конфликт с сыном российского мафиози. Поэтому в течение двух частей Джону Уику приходится бороться за жизнь и ради мести против целой мафии. Единственным прибежищем в мире заговорщиков-коллег оказывается отель "Континенталь", главным правилом которого является конфиденциальность каждого наемного киллера, пока кто-то не решит это нарушить...