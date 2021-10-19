Источник также сообщил, что дата выхода минисериала не называется. Проект будет называться "Континенталь" и расскажет историю о создании специального отеля для профессиональных киллеров.

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Сюжет будущего сериала

События будут происходить в 1975 году в городе Нью-Йорк. Главным персонажем выступит молодой Уинстон Скотт, который только начинает свой путь к руководству отелем. Актер, который будет исполнять главную роль, еще не заявлен, но Гибсону достался герой по прозвищу Кормак.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация о том, что четвертого "Джона Уика" планируют выпустить весной 2022 года.

Премьера сериала "Континенталь" состоится на канале Starz. Шоу-ранерами выступят Грег Кулидж и Кирк Уорд. Главным режиссером "Континенталя" станет Альберт Хьюз, известный по проекту "Книга Илая" и "Из ада".