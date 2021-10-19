Джерело також не повідомило про дату виходу мінісеріалу. Проєкт буде мати назву "Континенталь" і розповість історію про створення спеціального готелю для професійних кілерів.

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Сюжет майбутнього серіалу

Події відбуватимуться у 1975 році у місті Нью-Йорк. Головним персонажем виступить молодий Вінстон Скотт, який тільки розпочинає свій шлях до керівництва готелем. Актор, який буде виконувати головну роль ще не заявлений, але Ґібсону дістався герой на прізвисько Кормак.

Прем'єра серіалу "Континенталь" відбудеться на каналі Starz. Шоу-ранерами виступлять Грег Кулідж та Кірк Ворд. Головним режисером "Континенталю" стане Альберт Г'юз, відомий за проєктами "Книга Ілая" та "З пекла".

Що відомо про франшизу "Джон Вік"

Історія сюжету розповідає про колишнього найманого вбивцю – Джона Віка (Кіану Рівз). Поки що франшизу складають три фільми та четвертий, прем'єра якого очікується весною 2022 року. Після смерті дружини головний герой випадково потрапляє у конфлікт із сином російського мафіозі. Тож протягом двох частин Джону Віку доводиться боротись за життя та заради помсти проти цілої мафії. Єдиним прихистком у світі змовників-колег виявляється готель "Континенталь", головним правилом якого є конфіденційність кожного найманого кілера, доки хтось не вирішить це порушити...