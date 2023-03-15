Украинская актриса Кристина Урсуляк помогала россиянину снять проект о детях из Бахмута

Украинская актриса Кристина Урсуляк взяла на себя организацию съемок фильма о детях Бахмута, который планировал российский режиссер Александр Молочников. Организаторы проекта скрывали происхождение авторов фильма, что вызвало скандал среди родителей пришедших на кастинг детей.

Об этом сообщила украинская кастинг-директор Алла Самойленко в колонке, которая была опубликована на сайте LB.ua. Она отметила, что Молочников пытался скрыть свое происхождение, поскольку понимал, что его проект может вызвать скандал 24 Канал.

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Украинская актриса Кристина Урсуляк помогала россиянину Молочникову снять фильм в Украине

Потому Урсуляк представила этот проект как инициативу "Колумбийского университета". Кроме того, родители пришедших на кастинг детей не имели возможности ознакомиться со сценарием.

И эта готовность вовлечь людей в свой проект через обман, не давая возможности понимания, куда они идут и какие могут быть последствия – это просто оборотная сторона нарратива о том, что "не все так однозначно, вы не понимаете, вы не все знаете". Четкий маркер всех "хороших русских" – это отсутствие чувствительности к моральной дилемме, незаметной для них, но очевидной для нас,

– подчеркнула Алла.

Впрочем, Алла Самойленко, когда прочла сценарий, заявила, что первое, что пришло ей в голову, была такая картина: "Двое маленьких мальчиков, 5 и 7 лет, стоят перед режиссером, который говорит с ощутимым московским акцентом, и слушают, как он ставит задачу, объясняет им и родителям перипетии истории. Что именно дети должны делать, как должны чувствовать себя".

"Я представила, как эти маленькие дети, еще не осознающие себя, не умеющие контролировать чувства, но слушая маму и дядю, пытаются угодить, сделать, чтобы взрослые похвалили. Они плачут, переживая за якобы умершей мамой, а этот дядя, потирая ручонки, довольно крякает, глядя в монитор, предвкушая овации умиленной фестивальной публики", – сказала она.

Скриншот сообщения Урсуляк / Фото издания "Телеграф"

По ее словам, Александр Молочников все же принимал во внимание этот контекст и отдавал себе отчет, что его замысел может вызвать сопротивление. Ведь организация съемок происходила тайно, детали были известны небольшому количеству лиц.

Актриса Владислава Гаврилюк, которая привела своих питомцев на кастинг, заявила в комментарии для "Телеграфа", что Урсуляк ее обманула. По словам Гаврилюк, Урсуляк позже призналась, что знала о том, кто действительно стоит за проектом, но не рассказала никому, потому что "организаторы просили держать это в тайне".

Издание "Телеграф" опубликовало скриншот объявления о кастинге, которое было на странице Урсуляка в фейсбуке. В нем собственно искали мальчиков для участия в проекте "Колумбийского университета". Однако пока эта публикация отсутствует на странице актрисы. В комментарии в редакцию Урсуляк сообщила, что проект Молочникова в Украине был закрыт. Сам режиссер не комментирует эту инициативу.

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Украинская режиссер Ирина Целик, одна из первых написавшая об этой грязной истории, заявила, что ничего хуже нет, когда украинцы таким образом, мутно, сотрудничают с россиянами. А еще и сами помогают скрывать информацию. "Украинская актриса, помогает искать актеров и локации для этого проекта, но целомудренно пишет об "американской команде" и "команде Колумбийского университета", хотя знает имя режиссера, о чем свидетельствует другой скрин. Эти посты она уже удалила, к сожалению", – написала Целиком.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что российский режиссер Александр Молочников планирует снять фильм о детях из Бахмута, пострадавших от войны. В прошлом году он снимал сериал в России, а теперь живет в Нью-Йорке и имеет американский паспорт. Съемки проекта должны были состояться 16 – 17 – 18 марта.