Разработчикам удалось довольно реалистично повторить внешность актрисы. Передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть X (бывший твитер).

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Так, о том, что Курта присоединилась к "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" появилась информация еще в августе этого года.

Ее видели в Deep Dive, она заставляла Скифа стрелять в кого-то,

– говорилось тогда в сообщении.

В то же время уже после запуска игры стало известно, как выглядит героиня актрисы Агата.

Заметим, в украинской версии игры Агата разговаривает голосом Юлии Саниной.

Что известно о "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"