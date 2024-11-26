Разработчикам удалось довольно реалистично повторить внешность актрисы. Передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть X (бывший твитер).
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Так, о том, что Курта присоединилась к "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" появилась информация еще в августе этого года.
Ее видели в Deep Dive, она заставляла Скифа стрелять в кого-то,
– говорилось тогда в сообщении.
В то же время уже после запуска игры стало известно, как выглядит героиня актрисы Агата.
Заметим, в украинской версии игры Агата разговаривает голосом Юлии Саниной.
Что известно о "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"
- Это долгожданное продолжение культовой серии шутеров с элементами RPG, которое стало настоящим событием в игровом мире. Фаны на выход этой игры ждали более 10 лет.
- Разработкой "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" занималась украинская студия GSC Game World, а сама игра имеет украиноязычный интерфейс.
- "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" предлагает уникальное погружение в мрачную атмосферу постапокалиптической Чернобыльской зоны. Игровая вселенная отличается невероятно детальной средой, где игроков ждут неожиданные встречи с мутировавшими созданиями, загадочными природными аномалиями и редкими артефактами.
- Более 416 400 зрителей наблюдали за запуском новой игры на Twitch. Этот показатель превзошел популярность таких известных игр, как Minecraft, Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, League of Legends и Fortnite.