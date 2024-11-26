Розробникам вдалося доволі реалістично повторити зовнішність акторки. Передає 24 Канал з посиланням на соцмережу X (колишній твітер).
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Так, про те, що Курта долучилася до "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" з'явилась інформація ще в серні цього року.
Її бачили в Deep Dive, вона змушувала Скіфа стріляти в когось,
– йшлося тоді в повідомленні.
Водночас вже після запуску гри стало відомо, який вигляд має героїня акторки Агата.
Зауважимо, в українській версії гри Агата розмовляє голосом Юлії Саніної.
Що відомо про "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
- Це довгоочікуване продовження культової серії шутерів із елементами RPG, яке стала справжньою подією в ігровому світі. Фани на вихід цієї гри чекали понад 10 років.
- Розробкою "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" займалася українська студія GSC Game World, а сама гра має україномовний інтерфейс.
- "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" пропонує унікальне занурення в похмуру атмосферу постапокаліптичної Чорнобильської зони. Ігровий всесвіт вирізняється неймовірно детальним та середовищем, де гравців чекають несподівані зустрічі з мутованими створіннями, загадковими природними аномаліями та рідкісними артефактами.
- Понад 416 400 глядачів спостерігали за запуском нової гри на Twitch. Цей показник перевершив популярність таких відомих ігор, як Minecraft, Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, League of Legends та Fortnite.