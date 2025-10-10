В материале Кино 24 мы собрали список четырех украинских семей, где популярными актерами являются и дети, и родители. В материале узнаете подробности об их карьере.

Смотрите также 4 самых ярких фильма на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

Какие актеры пошли по следам своих звездных родителей?

Иван и Вячеслав Довженко

Актер молодого поколения Иван Довженко – сын популярного украинского актера Вячеслава Довженко, известного по фильмам "Киборги", "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Буча" и другими.

Иван только начинает свою карьеру. В частности, он сыграл в продолжении украинского сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли", а также исполнил главную роль в фильме "Мавка. Лесная песня".

Обе премьеры еще не состоялись, однако совсем скоро зрители смогут посмотреть эти долгожданные проекты. Таким образом актерство стало для этой семьи настоящим семейным делом.

Елена, Зоя и Полина Лавренюк

Елена Лавренюк – это главная актриса украинского сериала "Кофе с кардамоном". Вскоре состоится премьера второго сезона, в котором также сыграют ее дочери. Хотя Зоя и Полина Лавренюк пока не имеют актерского образования и роль в сериале будет их дебютом, однако очевидно, что девочки уже пытаются идти по пути звездной мамы.

Кстати, известно, когда состоится премьера фильма "Все оттенки соблазна" с Дантесом и Еленой Лавренюк, смотрите – по ссылке.

Ольга Сумская и Антонина Паперная

Семья Ольги Сумской также наделена актерским талантом. В частности, Ольгу Сумскую хорошо знают как невероятно талантливую актрису украинского театра. Кроме того, она сыграла множество ролей в кино и сериалах.

В 1998 году актриса получила звание Народной артистки Украины. Сегодня Ольга Сумская продолжает поражать своей харизмой и внешностью. Ее дочь Антонина Паперная, которая выбрала жизнь в России, также работает актрисой, однако строит свою карьеру в стране-агрессоре.

Стоит также вспомнить Алексея и Ксению Вертинских, а также многих других. Вероятно, что дети продолжат путь своих актерских родителей. Все они выбрали для себя творческий путь и унаследовали талант, харизму и целеустремленность.