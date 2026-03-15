Более яркие, чем в Голливуде: 3 самые красивые украинские актерские супруги

В Украине есть немало супружеских пар, у которых и мужчина, и женщина являются актерами. Часто эти звезды выглядят даже ярче, чем голливудские пары.

Они трогательно демонстрируют свою любовь в соцсетях, а поклонники охотно засыпают их комплиментами. В материале 24 Канала рассказываем об украинских актерских супругах, которые являются одними из самых ярких пар в Украине.

Украинские актерские супруги

Юлия Буйновская и Егор Козлов

Звезда украинского сериала "Парочка следователей" и фильма "Мавка. Настоящий миф" Юлия Буйновская замужем за украинским актером Егором Козловым. Актерские супруги вместе не так давно, однако поклонники уже искренне восхищаются ими как парой. На самом деле они выглядят словно голливудские супруги.



Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото из инстаграма актрисы

Когда появляются на допремьерных показах или публикуют совместные фото в соцсетях, всегда получают немало комплиментов от поклонников.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Еще одна украинская актерская чета, которой восхищаются зрители, – Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк. Сейчас карьера Екатерины поставлена на паузу из-за проблем со здоровьем, которые ей пришлось преодолевать. В то же время Валентин Томусяк активно снимается в украинских сериалах и продолжает покорять зрителей своей игрой.



Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото из инстаграма актрисы

Эта пара также известна сильной поддержкой друг друга. В частности, во время болезни Екатерины Валентин всегда был рядом и делал все возможное, чтобы она как можно быстрее выздоровела.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Еще одна пара, которой уже много лет восхищаются поклонники, – Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Они вместе уже давно, однако их чувства, похоже, не угасают и по сей день.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма актрисы

Ольга часто делится фотографиями с любимым в своем инстаграме и получает множество комплиментов от подписчиков, ведь такую искреннюю любовь трудно не заметить.