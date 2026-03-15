Вони зворушливо демонструють своє кохання у соцмережах, а прихильники залюбки засипають їх компліментами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про українські акторські подружжя, які є одними з найяскравіших пар в Україні.

Рекомендуємо Світ побачить продовження українського детективного серіалу, який став хітом

Українські акторські подружжя

Юлія Буйновська та Єгор Козлов

Зірка українського серіалу "Парочка слідчих" та фільму "Мавка. Справжній міф" Юлія Буйновська одружена з українським актором Єгором Козловим. Акторське подружжя разом не так давно, однак прихильники вже щиро захоплюються ними як парою. Насправді вони виглядають немов голлівудське подружжя.



Юлія Буйновська та Єгор Козлов / Фото з інстаграму акторки

Коли з'являються на допрем'єрних показах чи публікують спільні фото у соцмережах, завжди отримують чимало компліментів від шанувальників.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Ще одне українське акторське подружжя, яким захоплюються глядачі, – Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк. Нині кар'єра Катерини поставлена на паузу через проблеми зі здоров'ям, які їй довелося долати. Водночас Валентин Томусяк активно знімається в українських серіалах і продовжує підкорювати глядачів своєю грою.



Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото з інстаграму акторки

Ця пара також відома сильною підтримкою одне одного. Зокрема, під час хвороби Катерини Валентин завжди був поруч і робив усе можливе, щоб вона якнайшвидше одужала.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ще одна пара, якою вже багато років захоплюються шанувальники, – Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Вони разом уже давно, однак їхні почуття, схоже, не згасають і донині.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Ольга часто ділиться світлинами з коханим у своєму інстаграмі та отримує безліч компліментів від підписників, адже таку щиру любов важко не помітити.