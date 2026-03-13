Що ще підготував новий сезон – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про акторський склад серіалу "Розтин покаже"?

У п'ятому сезоні авторам вдалося повністю зберегти команду бюро: до своїх ролей повернуться Артемій Єгоров, Ольга Грішина, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга та Вікторія Білан-Ращук. Улюблені актори радуватимуть глядачів цілих 24 серії!

Цього сезону каст поповниться іншими крутими українськими зірками.

Поліна Василина зіграє нову баристу в улюбленому фургончику бюро;

Марк Дробот – працівника СБУ, який, здається, страшенно закоханий у Яну Гончар;

Фатіма Горбенко – матір доньки Гончара та тимчасову очільницю бюро.

Також у серіалі з'явиться зірка проєктів "Тиха Нава" та "Повернення" Анастасія Пустовіт чия загадкова героїня не дасть вам засумувати. Не обійдеться і без гучних повернень: Михайло Досенко (Ростік), який залишав зйомки заради служби у війську, знявся в новому сезоні та завітає до друзів у прозекторську.

"Розтин покаже": дивіться онлайн трейлер серіалу

Де і коли дивитися?

Прем'єра стартує 23 березня о 20:00 на ICTV2. З понеділка по четвер упродовж трьох тижнів канал показуватиме по дві серії щовечора. Цього разу на глядачів чекають цілих 24 серії, адже улюбленого серіалу багато не буває!

Міцний детектив залишається: ставки підвищуються, а рівень злочинності росте. У новому сезоні бюро продовжує боротьбу з таємним ворогом, який плутатиме карти ще більше, а керівник бюро Карпенко зіткнеться з серйозними звинуваченнями. Та чи справді він винен?

Олег та Яна намагатимуться з'ясувати, хто саме підставив Карпенка і чому на бюро постійно тиснуть правоохоронці. Допоможуть їм у цьому Свят, який невпинно шукає кохання і, можливо, таки знаходить свою таємничу "спокусницю", та Зіновій Вікентійович (він же Зіна). Останній знайде чупакабру, жалітиметься на колег та балансуватиме між професіоналізмом і виконанням забаганок своєї коханої – прибиральниці Анжели.

Звісно, кожна серія, як і завжди, дивуватиме новою окремою детективною справою.